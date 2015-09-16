Рождённые в теплице. Что содержат овощи, выращенные без земли и света?

«Зимний» томат на вид хорош, но вкус у него пластмассовый. Почему? Искать ответ корреспондент «АиФ» отправилась в теплицы вместе с главным агрономом крупного российского агропромышленного холдинга Светланой Зудиловой.

Растут… на кокосе

Отечественные томаты и огурцы начали вытеснять с рынка импортные. Сегодня на долю зарубежных поставок из Азербайджана, Китая, Марокко, Ирана и др. приходится до 50%, остальное — российское. А по прогнозам экспертов, к 2021−2022 гг. Россия сможет обеспечить себя продукцией на 80%.

Промышленные теплицы отличаются от тех, что мы привыкли видеть на даче. В них овощи растут на органическом (кокосовые волокна) субстрате, имитирующем почву. Но этого растениям для роста недостачно.

В процессе роста растения подкармливают макро- и микроэлементами. Анализируем: к примеру, сегодня одному растению требуется марганец, другому — железо. Раз в неделю производится анализ субстрата и питательного раствора. Если упустить из виду, какие конкретные вещества требуются сейчас томату, можно потерять все ягоды на ветке. Впрочем, растение само показывает, что ему нужно. Например, сухость листьев говорит о дефиците азота или калия. Светлана Зудилова

Клоп в помощь

Но лишь на питательных веществах и субстрате вырастить овощи нельзя. Чтобы они получили нужный окрас, были без пустот и имели достаточный уровень сахара, в теплицах разводят… шмелей. «Так можно увеличить урожай, — объясняет агроном. — Опыление приводит к формированию камер, заполненных семенами, в самом плоде. В итоге овощ приобретает правильный размер и яркий вкус. Кстати, зимой рабочий день шмелей короче, чем летом».

Новость В питательных целях

Существуют даже нормы количества шмелей на размер участка с растениями: на 1 га — от 5 до ­12 ульев. В одном улье находится 80−100 особей. Но живут в таких условиях помощники растений немного — 6−8 недель.

Ещё одни «сотрудники» здесь — хищные насекомые-энтомофаги. И самый известный из них — клоп макролофус. «Если овощная продукция имеет приставку “эко”, вероятнее, она выросла не без помощи биологической системы защиты, как раз этих энтомофагов, — поясняет агроном. — В иных случаях с вредителями боролись пестицидами. Хотя сейчас в них нет смысла. Хищные насекомые способны съесть яйца, личинок и взрослых особей вредителей (самые распространённые — бабочка-белокрылка и трипс. — Ред.), не нанося при этом урон овощам».

Сорвать незрелым

Но работа шмелей и энтомофагов была бы бессмысленна без освещения, притока воздуха и влажности в теплицах. Этим управляют операторы системы контроля климата. Иначе в условиях нашего климата выращивать овощи круглый год нельзя. «Настроить свет, напоминающий по спектру солнечный, помогают натриевые лампы. Без него томаты будут развиваться медленнее и не наберут вкус. Понять, какой томат рос в темноте, довольно просто, — объясняет эксперт. — Во-первых, он будет бледным, слабо напоминающим по цвету свой сорт. А во-вторых, безвкусным. Такие похожи на пластилин».

Но это не единственное объяснение, почему зимой и в начале весны в продаже можно встретить «пласт­массовые» томаты. «Для доставки импорта нужно 10−15 дней. Чтобы овощи не испортились в пути, их срывают неспелыми: до­зревают они уже в транспорте. Вряд ли там выдерживаются нужные температура, влажность и свет. К тому же в холоде продукт теряет свойства. Томаты и огурцы сохраняют соотношение сахаров и кислот лишь при ­12—14 оС. В итоге из-за условий перевозки к столу попадают пресные овощи», — заключает агроном.

Впрочем, недо­зревшими срывают овощи везде. И хотя из российских комплексов на перевозку томатов в сети закладывают 1−2 дня, иной раз и они выходят «пластмассовыми». «Томат зреет быстро, и, если сорвать его спелым и трясти ещё пару дней в машине, по­требитель получит продукт мягкий, с вмятинами и пр. Томат срывают тёплым, потом ­охлаждают, иначе магазин не примет. Ведь без охлаждения срок реализации сократится, а это сетям невыгодно. В магазине его опять резко помещают в тепло. От таких перепадов несчастный овощ теряет и вкус, и запах», — констатирует эксперт.

Понять, что перед вами неликвидный томат, можно прямо в магазине. Потрясите его. Если внутри всё булькает, значит, он перележал. Если чашелистик (при условии, что он есть) засох, — то же самое. А вот бледность говорит об обратном — его сорвали раньше времени.

Перезревать овощи могут и в магазине. Морщинистый продукт? Он уже залежалый. Часто такими в холодное время года можно обнаружить огурцы. Их нужно хранить не только при ­12—14 С, но и при влажности 95%. В сетях это невозможно. И если огурец после доставки пролежит в магазине пару дней, то от потери влаги сморщится. Такой овощ покупать нельзя: его питательный состав изменён.

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