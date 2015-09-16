В Новой Зеландии начал работать робот-яблокосос

В Новой Зеландии робота впервые привлекли к сбору яблок. Комбайн, снабженный системой компьютерного зрения и насосом, справился с яблоками двух сортов. Но он не универсален: специально для робота пришлось выбирать «двумерные» деревья.
Вот как работает сборщик:
Система распознавания яблок умеет отличать плод от веток и листьев и определять спелость фрукта. Чтобы сорвать яблоко, манипулятор присывается к нему. По словам разработчиков, такой способ позволяет не побить яблоки в процессе.
Для того, чтобы использовать робота, новозеландцам пришлось обрезать деревья — слишком густая крона может снизить сбор на 20%. Поэтому, как сказал представитель T&G Global, «робот не может работать в полностью трехмерном дереве, поэтому мы сделали двумерное».
Новозеландская пресса пишет, что