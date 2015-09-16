В Новой Зеландии начал работать робот-яблокосос

В Новой Зеландии робота впервые привлекли к сбору яблок. Комбайн, снабженный системой компьютерного зрения и насосом, справился с яблоками двух сортов. Но он не универсален: специально для робота пришлось выбирать «двумерные» деревья.

Робота-сборщика стартап Abundant Robotics разрабатывал уже около четырех лет. Два из них в стартап вкладывал деньги новозеландский производитель фруктов и овощей T&G Global. Как говорится в пресс-релизе компании, роботизация повысит производительность труда и избавит сборщиков-людей от необходимости рвать яблоки с верхних веток.

Вот как работает сборщик:

Система распознавания яблок умеет отличать плод от веток и листьев и определять спелость фрукта. Чтобы сорвать яблоко, манипулятор присывается к нему. По словам разработчиков, такой способ позволяет не побить яблоки в процессе.

Для того, чтобы использовать робота, новозеландцам пришлось обрезать деревья — слишком густая крона может снизить сбор на 20%. Поэтому, как сказал представитель T&G Global, «робот не может работать в полностью трехмерном дереве, поэтому мы сделали двумерное».

Новозеландская пресса пишет, что роботы-сборщики фруктов должны решить проблему сезонных рабочих. Дело в том, что уже несколько лет компаниям, которые занимаются выращиванием фруктов, остро не хватает рабочих рук. Представители новозеландского объединения производителей яблок и груш даже просят правительство разрешить работать трудовым мигрантам по туристическим визам.