В Мертвом море нашли следы «пожирателей трупов»

Мертвое море, расположенное на границе Израиля, Иордании и Палестины, настолько соленое, что выжить в нем могут только плесневые грибы и археи — одноклеточные микроорганизмы, способные жить в экстремальных условиях.

Но раньше жизнь в этой воде была более разнообразной, а выживание организмов могло зависеть от поедания мертвых «соседей», говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Geology.

Команда ученых из Швейцарии и Франции проанализировала донные отложения Мертвого моря, образцы которых были взяты на глубине 245 м. Исследователи обнаружили множество сложных соединений, известных как восковые эфиры. Эти соединения освобождаются при поглощении архей другими микроорганизмами.

Но археи не обладают способностью продуцировать восковые эфиры, в отличие от бактерий. Ученые пришли к выводу, что когда-то Мертвое море населяли многочисленные бактерии, которые в борьбе за выживание питались погибшими археями. До этого открытия считалось, что бактерии не приспособлены к жизни в таких экстремальных условиях.

«Наши результаты иллюстрируют высокую адаптивность подземной биосферы и ее способность использовать различные стратегии для производства и сохранения энергии в неблагоприятных условиях», — заключили авторы.

Открытие проливает свет на то, могут ли выживать бактерии в глубинах Земли и как именно они это делают.

Анна Лысенко