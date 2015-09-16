Дрон снял последствия тайфуна «Идай» в Мозамбике

Спустя почти две недели после тайфуна «Идай» Мозамбик еще только пытается осознать небывалые масштабы разрушений в стране.

Беспилотник CNN снял свежие кадры катастрофических последствий циклона, который обрушился на страну 14—15 марта .

Дрон начинает полет между деревней Тика и Бейрой. Стихия почти уничтожила этот второй по величине город Мозамбика. По дороге из Бейры в Тику беспилотник снял до сих пор заболоченные пляжи и пастбища, поваленные деревья, уничтоженные фермы и дороги.

По последним данным, жертвами тайфуна стали 766 человек, из них в Мозамбике — 446 человек, в Зимбабве — не менее 260 человек, в Малави — более 60 человек. Пострадали почти 2 миллиона, еще сотни числятся пропавшими без вести.

В ООН намерены собрать 282 млн долларов для помощи стране.

Анна Лысенко