Как выглядят города, в которых практически не бывает солнца (фото)

В мире есть много мест, где хорошая погода радует людей нечасто. Дожди, туманы, штормовые ветра и практически полное отсутствие солнечных дней мало кому добавят хорошего настроения. Но тем не менее люди живут там и даже умудряются наслаждаться подобными условиями. Кстати, если вы планируете отпуск в один из этих городов, внимательно прочитайте прогноз погоды.

Лондон, Великобритания

Столица «Туманного Альбиона» давно и стойко ассоциируется с дождями, туманами и другими капризами погоды. И это на самом деле так. Солнечных дней в году здесь всего 68. И хотя дожди тут идут не постоянно, тучи над городом нависают регулярно.

Кельн, Германия

Примерно такая же ситуация обстоит и с другим европейским городом — Кельном. Это место с многовековой историей тоже не может похвастаться хорошей погодой. По статистике, наслаждаться солнечными днями жители и гости Кельна могут лишь 65 дней в году.

Кируна, Швеция

Город Кируна в Швеции — совсем другое дело. Это место находится рядом с полярным кругом, а потому солнце тут бывает исключительно по графику — с мая по июль, примерно 60 дней. После этого день становится все короче и плавно переходит в полярную ночь.

Рейкьявик, Исландия

Еще меньше солнца (в среднем всего 55 дней в год) достается этому городу в Исландии. Рейкьявик — самая северная в мире столица. Чтобы хоть как-то компенсировать недостаток света, дома тут принято раскрашивать в яркие цвета.

Мурманск, Россия

Примерно такая же ситуация и в российском Мурманске, который видит солнце около 53 дней в году.

Мурманск расположен за полярным кругом, и с декабря по январь солнце здесь вообще не поднимается из-за горизонта.

Никольское, Камчатка, Россия

Село Никольское на острове Беринга по праву можно назвать самым мрачным населенным пунктом России. Солнечный свет местные жители видят всего 40 дней в году.

Торсхавн, Дания

Еще в более суровых и пасмурных условиях живут люди в городке Торсхавн на Фарерских островах. Климат тут не самый доброжелательный: дожди, туманы и штормовые ветра являются обыденностью. А вот солнце в этих местах — очень редкий гость. Его можно увидеть лишь 35 дней в году.

Ян-Майен, Норвегия

Небольшой поселок Олонкинбюэн на острове Ян-Майен официально признан самым облачным местом планеты. Туманы тут обычное дело, а вот солнечные лучи — большая редкость. Их можно здесь наблюдать лишь 30 дней в году.

Екатерина Гура