Хаббл показал, как выглядят 200 миллиардов звезд

There are 200 Billion stars inside the elliptical galaxy Messier 49... "And then there's the supermassive black hole at the heart of Messier 49, which contains the mass of 500 million suns. It's all quite a lot... https://t.co/JAB2Uq0gLE— UAA Planetarium (@UAAplanetarium) 27 марта 2019 г.
Два новых снимка, сделанные космическим телескопом Хаббл, показывают невероятное сияние двух галактик.
Первая галактика под названием M 49 — это средоточие около 200 миллиардов звезд на расстоянии 56 миллионов световых лет от Земли.
Многим звездам в этой эллиптической галактике в созвездии Дева около 6 млрд лет, но некоторым — еще больше. В самом сердце M 49 находится сверхмассивная черная дыра массой в 500 миллионов солнц.
Второй объект на снимке — шаровое звёздное скопление M 28 в созвездии Стрельца на расстоянии 18 тысяч световых лет от Земли.
И галактику, и скопление открыл французский астроном Шарль Мессье во второй половине XVIII века. До сих пор эти объекты не удавалось рассмотреть настолько детально.
Анна Лысенко
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