Хаббл показал, как выглядят 200 миллиардов звезд

Два новых снимка, сделанные космическим телескопом Хаббл, показывают невероятное сияние двух галактик.

Первая галактика под названием M 49 — это средоточие около 200 миллиардов звезд на расстоянии 56 миллионов световых лет от Земли. Из-за колоссальной дистанции они выглядят как одно большое светящееся пятно.

Многим звездам в этой эллиптической галактике в созвездии Дева около 6 млрд лет, но некоторым — еще больше. В самом сердце M 49 находится сверхмассивная черная дыра массой в 500 миллионов солнц.

Второй объект на снимке — шаровое звёздное скопление M 28 в созвездии Стрельца на расстоянии 18 тысяч световых лет от Земли.

И галактику, и скопление открыл французский астроном Шарль Мессье во второй половине XVIII века. До сих пор эти объекты не удавалось рассмотреть настолько детально.

Анна Лысенко