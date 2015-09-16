Двойной водяной смерч попал на видео в США

Отдыхающие на пляже во Флориде стали очевидцами двойного водяного смерча.
Видео было снято на пляже Холмс. Оба смерча находились на расстоянии приблизительно 180 метров от берега.
«Я никогда не видела двух смерчей одновременно», — рассказала Кира Валади, которая поделилась видео в соцсетях.
Водяные смерчи — это воронкообразные вихри, которые появляются над поверхностью большого водоема. Нижним концом они соединены с водной поверхностью, а верхней — с кучевым облаком. Чаще всего они встречаются в тропических широтах, но могут появиться и в умеренных. Например, смерчи часто видят на побережье Чёрного моря.
Анна Лысенко
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