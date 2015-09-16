Двойной водяной смерч попал на видео в США

Водяные смерчи — это воронкообразные вихри, которые появляются над поверхностью большого водоема. Нижним концом они соединены с водной поверхностью, а верхней — с кучевым облаком. Чаще всего они встречаются в тропических широтах, но могут появиться и в умеренных. Например, смерчи часто видят на побережье Чёрного моря.