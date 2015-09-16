Ученые выяснили, что городской воздух может вызывать психические заболевания

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне провели исследование, которое показало, что дети и подростки, живущие в городах, чаще страдают психическими заболеваниями по сравнению с теми, кто живет в сельской местности. Более того, молодых людей с психическими отклонениями гораздо больше в промышленных районах.

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Ведущий автор исследования доктор Джоанн Ньюбери из Института психиатрии, психологии и нейробиологии подтвердил прямую связь между психическим здоровьем и уровнем загрязнения воздуха. Проблемы со здоровьем ученые связали с воздействием на растущий организм большого содержания в воздухе диоксида азота, оксидов азота и очень мелких твердых частиц.

Специалисты исследовали более двух тысяч детей и подростков с проблемами с психическим здоровьем, сопоставив эти данные с их местом жительства и часто посещаемыми местами.

В ближайшем будущем ученые намерены продолжить исследования, чтобы исключить другие негативные факторы, которые могут привести к проблемам с психикой. Как, например, световое и шумовое загрязнение в крупных городах.

Екатерина Гура