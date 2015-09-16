Во Франции разгадали тайну телефонов, которые 30 лет выносило на пляж

The riddle of the Garfield telephones washing ashore on French beaches https://t.co/ThIHHzuaUG pic.twitter.com/B2xPDbwXKo— Times of News Europe (@TimesEurope) 27 марта 2019 г.
Более 30 лет во французском департаменте Финистер в районе города Плуарзель на морской берег регулярно выносило детали желтых телефонов с котом Гарфилдом. На протяжении всего времени местные рыбаки постоянно находили фрагменты устройств, но, откуда они брались, до сих пор было тайной.
В конце марта секрет журналистам раскрыл местный житель по имени Рене Морван. Мужчина сознался, что еще в конце 80-х годов они с братом обнаружили контейнер с разным добром, который, судя по всему, выпал за борт
Но его местоположение практически не просматривается, а потому неудивительно, что за эти годы контейнер так никто и не обнаружил.
Волонтеры, узнав эту историю, немедленно отправились на место и достали полуразрушенный контейнер с остатками игрушечных телефонов.
Екатерина Гура
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