Во Франции разгадали тайну телефонов, которые 30 лет выносило на пляж

Более 30 лет во французском департаменте Финистер в районе города Плуарзель на морской берег регулярно выносило детали желтых телефонов с котом Гарфилдом. На протяжении всего времени местные рыбаки постоянно находили фрагменты устройств, но, откуда они брались, до сих пор было тайной.

В конце марта секрет журналистам раскрыл местный житель по имени Рене Морван. Мужчина сознался, что еще в конце 80-х годов они с братом обнаружили контейнер с разным добром, который, судя по всему, выпал за борт какого-то грузового судна.

Но его местоположение практически не просматривается, а потому неудивительно, что за эти годы контейнер так никто и не обнаружил.

Волонтеры, узнав эту историю, немедленно отправились на место и достали полуразрушенный контейнер с остатками игрушечных телефонов.

Екатерина Гура