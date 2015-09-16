4 странных способа предсказать погоду (и они работают)

Даже если ты миллениал, то наверняка в курсе, что еще до появления виджетов с погодой, люди как-то умудрялись узнавать заранее, стоит ли им сегодня брать с собой зонтик.

Причем для своих прогнозов они использовали не только бубны, но и представителей местной флоры и фауны. И самое удивительное — некоторые из существовавших веками примет работали и продолжают работать!

Так что если не боишься прослыть колдуном, предлагаем познакомиться с четырьмя верными способами получения метеоданных естественным, так сказать, путем.

1. Сверчки предсказывают погоду (причем очень точно)

Двести лет назад в США был опубликован журнал под названием «Альманах фермеров», который предлагал своим читателям предугадывать изменения погоды по приливам, астрологии и другим антинаучным вещам. И один из советов издания звучал так:

Чтобы вычислить точную температуру в градусах по Фаренгейту, подсчитайте количество стрекотаний за 14 секунд и прибавьте 40.

Мы уже видим твой скептический взгляд и понимаем вполне справедливые сомнения в умении насекомого работать в качестве термометра по столь хитроумной формуле. Но он, правда, это делает! Не специально, разумеется.

Его заставляет это делать химическая кинетика. Есть такое уравнение Аррениуса. Без страшных и сложных определений его суть сводится к следующему: чем теплее становится, тем чаще стрекочет сверчок, и эту зависимость можно вычислить.

И поскольку людям в прошлом без интернета было очень скучно, они это и сделали. Единственный минус (но большой) в том, что, как ты, наверное, заметил, температура указана по Фаренгейту. А это значит, что от полученного числа нужно будет отнять 32 и умножить результат на 5/9. Может, ты не захочешь этим заниматься, но зато теперь знаешь, как это делать. Если вдруг что.

2. Низко пролетающие птицы — к дождю

Об этой примете, весьма распространенной и в нашей стране тоже, ты мог слышать от кого-то из старших родственников или на уроке природоведения в начальной школе. И нет, это явление не связано с тем, что птицы боятся намокнуть в мокрой дождевой туче.

Просто они, так же как и люди, предпочитают упрощать себе жизнь, когда это возможно, и во время полета выбирают те области, где меньше сопротивление воздуха. В хорошую погоду такие области находятся на большой высоте, и поэтому они парят высоко в небе. А вот когда давление начинает падать (это обычно случается перед ненастьем), такие области пропадают, и птичий кайф заканчивается.

Зная об этом, пернатые стремятся перед бурей добыть больше пищи, которой во время дождя или шквального ветра станет значительно меньше. Так что перед «вынужденной диетой» птицы отправляются вниз в буфет с насекомыми, накапливая достаточно жира и энергии, чтобы спокойно пересидеть мерзкий период в относительно сухом месте.

Поскольку птицы в плане дождя ошибаются гораздо реже метеорологов, советуем взять этот лайфхак на вооружение.

3. Другие животные тоже предсказывают дождь

Если из леса или соседнего зоопарка раздается волчий вой, во время рыбалки надоедает лягушачье кваканье, или в парке ты увидел муравьев, марширующих с яйцами на спине, то все это говорит об одном. Нет, не о том, что животное царство, наконец, организует восстание, а то, что тебе пора срочно искать укрытие.

Так же как и с птицами, во всех трех случаях дело в изменении атмосферного давления. Волки (и собаки, кстати, тоже) реагируют на изменение способа, которым запахи достигают их носа. Плюс в шерсти животных начинает накапливаться статическое электричество, а это кого угодно заставит психовать.

У муравьев есть классные антенны, способные улавливать даже незначительные изменения давления и температуры. Так что, узнав о надвигающемся потопе, они не впадают в панику, а устраивают «эвакуацию».

Что касается лягушек… они просто хотят совокупляться (и кто их может за это осудить?). Поскольку для размножения им нужна стоячая вода, то дождь возбуждает лягушек примерно так же, как тебя новое нижнее белье твоей подруги. Так что с помощью кваканья они призывают заняться друг друга делом в самое подходящее и «романтичное» время.

4. Крысы могут предупредить о надвигающихся землетрясениях (но это не точно)

О том, что поведение животных меняется перед землетрясением, люди знали еще со времен древних римлян. Просто знали, не утруждая себя научными доказательствами. И японцы, которым это природное явление досаждает весьма часто, в 2015 году даже создали станции сейсмологического мониторинга в зоопарках.

И действительно, почему бы и нет? В 1975 году Китай уже успешно эвакуировал один город, благодаря подсказке диких животных, так почему бы не пользоваться этим и дальше?

Вряд ли зверям приходит СМС-уведомление от МЧС, так как они узнают о надвигающейся чрезвычайной ситуации? Гипотеза звучит так: когда подземные камни начинают смещаться, они создают ионный дисбаланс в воздухе над собой.

Достаточно сильный дисбаланс может вызвать у людей так называемый «серотониновый синдром», который характеризуется тошнотой и нервозностью. Считается, что животные (и особенно крысы) еще более чувствительны к этому, поэтому они чувствуют ионный дисбаланс первыми.