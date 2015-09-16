«Хаббл» увидел распадающийся астероид

Последние наблюдения телескопа показывают, что астероид переживает один из интереснейших моментов своей, теперь уже относительно недолгой, жизни. Все дело в явлении, известном как эффект YORP или эффект Ярковского — О'Кифа — Радзиевского — Пэддэка. Его причина в том, что астероид, находящийся относительно недалеко от Солнца, вращаясь вокруг своей оси неравномерно нагревается.

Нагретая сторона излучает в пространство больше фотонов теплового диапазона, чем холодная. Образуется очень маленькая сила, действующая на астероид. Если он круглый, то она направлена к его центру, и с телом не происходит ничего заметного. А вот если астероид имеет неправильную форму, то давление направлено куда-то в сторону от геометрического центра. Образуется вращательный момент.

Он очень мал, но астероид находится на своей орбите миллиарды лет и все это время Солнце продолжает потихоньку его раскручивать. Если астероид невелик и находится близко к Солнцу, то скорость его вращения вокруг своей оси увеличивается заметными темпами. Когда он начинает вращаться достаточно быстро, центробежная сила оказывается сильнее астероидной гравитации. Последняя очень невелика, поэтому перекрыть ее несложно.

Судя по всему, сейчас мы можем видеть (6478) Gault в начальной стадии этого процесса. Неясно, как долго он может продолжаться, скорее всего его завершение увидят наши потомки. Сейчас мы можем наблюдать два пылевых «хвоста», оставляемых за собой этим маленьким небесным телом.