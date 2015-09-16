Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле

А на севере азиатской территории очень теплым. Это, прежде всего, касается Ямала, Таймыра, севера Урала, севера Красноярского края, северной части Якутии. Но при этом синоптик подчеркивает: стоит все-таки учитывать, что очень теплый апрель на севере Якутии не означает, что там быстро сойдет снег и будут высокие плюсовые температуры.

В большинстве же регионов азиатской части страны, в которую входят Сибирь, Урал и Дальний Восток, температура будет около и выше нормы. И только на Сахалине и на тихоокеанском побережье Хабаровского края она окажется около и ниже нормы.

Около и выше нормы будет температура в большинстве регионов европейской части России. Заметно выше нормы ожидается температура на востоке Северо-Западного округа — в Коми.

А на юге европейской территории средняя температура воздуха будет в районе нормы и чуть ниже. Это касается Воронежской, Тамбовской и Белгородской областей.

На европейской территории осадки будут в пределах нормы, а вот на азиатской территории они окажутся в дефиците. В частности, на юго-западе Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской областях, на юге Забайкалья, в Хакассии, на юге Иркутской области, в Бурятии и Тыве, на юге Хабаровского края и на юге Амурской области ожидается, что осадков выпадет меньше нормы. Из-за этого там прогнозируется ранняя пожароопасность. Это очень важно учесть.

В Московском регионе температура в апреле ожидается около и выше нормы, то есть в районе плюс 5 градусов. В это значение входит дневная, ночная, утренняя и вечерняя температуры. При этом, как отмечает Роман Вильфанд, устойчивые дневные плюс 13−15 градусов наступают обычно только во второй половине апреля. «По климату апрель — самый динамичный месяц, — поясняет Вильфанд. — В течение апреля среднее суточное значение температуры от начала месяца до его окончания повышается на 9 градусов. Снег сошел, солнце играет главную роль, поэтому идет бурный рост температуры. Во все остальные месяцы от начала до окончания периода температура изменяется постепенно».