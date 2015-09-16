Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле

А на севере азиатской территории очень теплым. Это, прежде всего, касается Ямала, Таймыра, севера Урала, севера Красноярского края, северной части Якутии. Но при этом синоптик подчеркивает: стоит
В большинстве же регионов азиатской части страны, в которую входят Сибирь, Урал и Дальний Восток, температура будет около и выше нормы. И только на Сахалине и на тихоокеанском побережье Хабаровского края она окажется около и ниже нормы.
Около и выше нормы будет температура в большинстве регионов европейской части России. Заметно выше нормы ожидается температура на востоке
А на юге европейской территории средняя температура воздуха будет в районе нормы и чуть ниже. Это касается Воронежской, Тамбовской и Белгородской областей.
На европейской территории осадки будут в пределах нормы, а вот на азиатской территории они окажутся в дефиците. В частности, на
В Московском регионе температура в апреле ожидается около и выше нормы, то есть в районе плюс 5 градусов. В это значение входит дневная, ночная, утренняя и вечерняя температуры. При этом, как отмечает Роман Вильфанд, устойчивые дневные плюс 13−15 градусов наступают обычно только во второй половине апреля. «По климату апрель — самый динамичный месяц, — поясняет Вильфанд. — В течение апреля среднее суточное значение температуры от начала месяца до его окончания повышается на 9 градусов. Снег сошел, солнце играет главную роль, поэтому идет бурный рост температуры. Во все остальные месяцы от начала до окончания периода температура изменяется постепенно».
Однако синоптик советует пока не убирать зимнюю одежду. «Надо быть более толерантными к погоде, которая будет крайне неустойчивой, — отмечает синоптик. — В первые дни апреля в Московском регионе возможны по ночам и отрицательные значения. Поэтому гардероб должен быть многоаспектным, на все случаи жизни».