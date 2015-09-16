Названа причина загадочной болезни байкальских губок

Исследователи из Лимнологического института Сибирского отделения РАН обнаружили, что заболевания байкальских губок, несущие угрозу для экосистемы всего озера, вызваны совместными действиями нескольких групп условно-патогенных микроорганизмов. Их исследование проясняет причины явления, которое может угрожать биомассе Байкала и чистоте его воды.

Байкал населен эндемичными видами губок — водных многоклеточных организмов, которые живут в симбиозе с микроводорослями. В воде озера их необычайно много: в прибрежных зонах плотность биомассы губок достигает 0,7 килограмм на квадратный метр, что намного больше, чем в других водных экосистемах. С 2011 года ученые начали замечать признаки неизвестного заболевания — цвет губок стал меняться с зеленоватого на розовый.

Сперва биологи предполагали, что причина кроется в глобальном потеплении или антропогенном загрязнении озера. Однако, как отмечают авторы новой работы, опубликованной в PLOS ONE, это маловероятно, потому что наибольшее воздействие болезнь оказала на губки на глубине 25−55 метров. Там температура пока заметным образом не выросла, и влияние человека на этой глубине минимально. Следовательно, причина болезни была в чем-то другом.

Биологи провели анализ ДНК образцов губок и установили, что в здоровых, зеленых губках, есть симбиотические микроводоросли, в то время как в розовых, больных — цианобактерии. Этот вид микроорганизмов также способен на фотосинтез, но этот процесс протекают в них иначе. Вещества, которые цианобактерии нарабатывают в ходе фотосинтеза, могут быть также несколько иными по составу.

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При этом ученые считают, что напрямую цианобактерии в гибели байкальских губок не виноваты. По всей видимости, эти организмы просто меняют режим функционирования губок, нарушая их нормальную жизнедеятельность. Ткани этих организмов отмирают из-за размножение бактерия, которые в обычных, зеленых губках лишь условно-патогенные, но в губках с цианобактериями часто становятся чрезмерно активны и убивают их.