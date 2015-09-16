Названа причина загадочной болезни байкальских губок

Исследователи из Лимнологического института Сибирского отделения РАН обнаружили, что заболевания байкальских губок, несущие угрозу для экосистемы всего озера, вызваны совместными действиями нескольких групп
Байкал населен эндемичными видами губок — водных многоклеточных организмов, которые живут в симбиозе с микроводорослями. В воде озера их необычайно много: в прибрежных зонах плотность биомассы губок достигает 0,7 килограмм на квадратный метр, что намного больше, чем в других водных экосистемах. С 2011 года ученые начали замечать признаки неизвестного заболевания — цвет губок стал меняться с зеленоватого на розовый.
Сперва биологи предполагали, что причина кроется в глобальном потеплении или антропогенном загрязнении озера. Однако, как отмечают авторы новой работы, опубликованной в PLOS ONE, это маловероятно, потому что наибольшее воздействие болезнь оказала на губки на глубине 25−55 метров. Там температура пока заметным образом не выросла, и влияние человека на этой глубине минимально. Следовательно, причина болезни была в
Биологи провели анализ ДНК образцов губок и установили, что в здоровых, зеленых губках, есть симбиотические микроводоросли, в то время как в розовых, больных — цианобактерии. Этот вид микроорганизмов также способен на фотосинтез, но этот процесс протекают в них иначе. Вещества, которые цианобактерии нарабатывают в ходе фотосинтеза, могут быть также несколько иными по составу.
При этом ученые считают, что напрямую цианобактерии в гибели байкальских губок не виноваты. По всей видимости, эти организмы просто меняют режим функционирования губок, нарушая их нормальную жизнедеятельность. Ткани этих организмов отмирают
Попутно ученые выяснили, что смертность губок выше всего близ островов со значительным количеством туристов. Далеко от них даже больные губки с цианобактериями, которые заменяли симбиотические водоросли, не умирают так активно. Это означает, что хотя пока бороться с покраснением губок и сложно, снизить их смертность от такой болезни вполне возможно: например, нужно снижать биогенное загрязнение вод озера в наиболее туристических местах.