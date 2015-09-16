Палеонтологи узнали, как прошел последний час мезозоя

Палеонтологи нашли в легендарной формации Хелл-Крик в штате Монтана следы массовой гибели животных и растений. Они пришли к выводу, что это «кладбище» образовалось из-за удара метеорита, который образовал кратер Чиксулуб. Чиксулубское импактное событие считается одной из наиболее вероятных причин массового вымирания в конце мелового периода, в результате которого погибло 75% видов всех живых существ, в том числе динозавров.

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Удар метеорита, который, возможно, привел к массовому вымиранию 66 миллионов лет назад, оставил следы в виде кратера диаметром 180 километров и характерного слоя пород, который находят по всему миру. В этих породах, например, в сравнительно больших количествах присутствует иридий, который очень редок на Земле, но часто встречается на метеоритах, а кроме того, оплавленные породы и мелкие стеклянные шарики, образовавшиеся при расплавлении кварца в месте падения метеорита.

Осадочная формация Хелл-Крик находится там, где раньше был берег Западного внутреннего моря — обширного мелководного водоема, который разделял современную территорию США на две части и соединялся с океаном на юге континента. Ученые обратили внимание на несколько деталей в захоронении на участке формации, который называется Танис. Ученые нашли там слой иридия, стеклянные шарики диаметром 0,3 — 1,4 миллиметра и другие геологические признаки удара метеорита о Землю. Под слоем этих пород, появившихся из-за взрыва огромной мощности, ученые обнаружили скопление остатков вымерших представителей осетровых и веслоносых рыб, раковин моллюсков и стволов деревьев.

Скопление остатков тоже имеет интересные особенности: во-первых, большинство стволов деревьев и остатков рыб сориентированы параллельно друг другу. Во-вторых, некоторые остатки деревьев и рыб пронизывают горизонты пород и находятся в вертикальном положении. В-третьих, среди видов в захоронении есть как морские, так и пресноводные.

Из этих особенностей следует несколько выводов. Масса организмов погибла в один миг и была «похоронена» одновременно, вся скопом. Если бы накопление остатков происходило постепенно, то они располагались бы горизонтально, многие из них были бы разрушены и потеряли бы целостность.

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Судя по параллельному расположению остатков, они сохранились там, где прошел какой-то поток воды. Анализ пород показал, что это скорее всего так и было, причем дважды — сначала в одну сторону, а потом в другую. Скорее всего, это свидетельство потопа, который прошел после удара метеорита.

Третья деталь говорит о том, что в месте захоронения смешались виды из разных мест обитания. Участок Танис — это бывшее устье палеореки, в котором жили пресноводные виды рыб. Между тем, в захоронении есть раковины моллюсков, которые жили исключительно в соленой морской воде.

По современным представлениям, после падения небесного тела в воды современного Мексиканского залива на берега материков обрушились цунами.

Стеклянные шарики, найденные в местонахождении, падали уже в массу мертвых рыб и моллюсков, а они могли преодолеть расстояние от кратера до нынешнего штата Монтана не раньше, чем через 15 минут после падения.

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Это значит, что потоп в Западном внутреннем море произошел из-за сейш — стоячих волн, которые часто образуются из-за колебаний земной коры во время землетрясений. Например, в 2004 году, во время землетрясения в Индийском океане с магнитудой 9,3 баллов, стоячие волны появились даже в норвежских фьордах.

Чиксулубский удар вызвал сотрясение магнитудой от 10 до 11 баллов, так что Западное внутреннее море, предполагают ученые, выплеснулось на высоту до десяти метров. Волны смыли берег, повалили лес, а потом схлынули, оставив слой грязи с мертвой рыбой, раковинами и поваленными стволами деревьев. А спустя минуты пошел град из оплавленного стекла.