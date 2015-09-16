Палеонтологи узнали, как прошел последний час мезозоя

Палеонтологи нашли в легендарной формации
Удар метеорита, который, возможно, привел к массовому вымиранию 66 миллионов лет назад, оставил следы в виде кратера диаметром 180 километров и характерного слоя пород, который находят по всему миру. В этих породах, например, в сравнительно больших количествах присутствует иридий, который очень редок на Земле, но часто встречается на метеоритах, а кроме того, оплавленные породы и мелкие стеклянные шарики, образовавшиеся при расплавлении кварца в месте падения метеорита.
Осадочная формация
Скопление остатков тоже имеет интересные особенности:
Из этих особенностей следует несколько выводов. Масса организмов погибла в один миг и была «похоронена» одновременно, вся скопом. Если бы накопление остатков происходило постепенно, то они располагались бы горизонтально, многие из них были бы разрушены и потеряли бы целостность.
Судя по параллельному расположению остатков, они сохранились там, где прошел
Третья деталь говорит о том, что в месте захоронения смешались виды из разных мест обитания. Участок Танис — это бывшее устье палеореки, в котором жили пресноводные виды рыб. Между тем, в захоронении есть раковины моллюсков, которые жили исключительно в соленой морской воде.
По современным представлениям, после падения небесного тела в воды современного Мексиканского залива на берега материков обрушились цунами.
Стеклянные шарики, найденные в местонахождении, падали уже в массу мертвых рыб и моллюсков, а они могли преодолеть расстояние от кратера до нынешнего штата Монтана не раньше, чем через 15 минут после падения.
Это значит, что потоп в Западном внутреннем море произошел
Чиксулубский удар вызвал сотрясение магнитудой от 10 до 11 баллов, так что Западное внутреннее море, предполагают ученые, выплеснулось на высоту до десяти метров. Волны смыли берег, повалили лес, а потом схлынули, оставив слой грязи с мертвой рыбой, раковинами и поваленными стволами деревьев. А спустя минуты пошел град из оплавленного стекла.
Ученые впервые увидели самые первые последствия катастрофы, которая необратимо изменила биосферу Земли. «Люди говорили: “Мы понимаем, что этот взрыв убил динозавров, но где трупы?”. Ну, теперь у нас есть трупы», — приводит слова одного из авторов исследования издание Independent.