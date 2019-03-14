Весеннее буйство цветов в Калифорнии показали из космоса

Американский спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 8 сделал снимки небывалого цветения полевых растений в Южной Калифорнии.

Снимки с высоким разрешением сделали и несколько спутников DigitalGlobe.

Полевые цветы «почувствовали» себя привольно впервые после 7-летней засухи и разрушительных пожаров в регионе. Зимой в Калифорнии впервые за много лет прошли обильные дожди.

Landsat 8 снял территорию возле городка Нью-Куяма в 210 км на северо-запад от Лос-Анджелеса, DigitalGlobe — в 80 км к юго-востоку от города. Маки и другие цветы покрывают склоны вдоль каньона Уокер. Рядом припаркованы сотни автомобилей туристов, приехавших полюбоваться волшебным зрелищем.

Анна Лысенко