Весеннее буйство цветов в Калифорнии показали из космоса

This truly is spectacular to behold on the ground as well. #superbloom #California #authorlife— Raquel Byrnes (@raquelbyrnes) 3 апреля 2019 г.
California's 'Superbloom' of Wildflowers Looks Spectacular from Space! | Space https://t.co/Gpu0x36CG2 pic.twitter.com/CIAj4rAKip
Американский спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 8 сделал снимки небывалого цветения полевых растений в Южной Калифорнии.
Снимки с высоким разрешением сделали и несколько спутников DigitalGlobe.
Полевые цветы «почувствовали» себя привольно впервые после 7-летней засухи и разрушительных пожаров в регионе. Зимой в Калифорнии впервые за много лет прошли обильные дожди.
Landsat 8 снял территорию возле городка
Анна Лысенко
Читайте также