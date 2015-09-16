Ученые рассказали, как быстро тает лед в российской Арктике

80% льда, который образуется в российских морях Северного Ледовитого океана, тает еще до того, как их покинет и достигнет Центральной Арктики.

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Еще в 2000 году эта цифра составляла 50%.

Немецкие ученые из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера и Объединения имени Гельмгольца, которые сделали соответствующие подсчеты, заговорили о небывалой потере льда в Арктике и нарушении привычного дрейфа льдов. Новое исследование опубликовано в интернет-журнале Scientific Reports.

Как известно, льды в Арктике дрейфуют по двум «маршрутам». Первое движение — это антициклонический круговорот льдов в центральной части Арктики. Второе — это выход льдов из Северного Ледовитого океана в Гренландское море. Попадая в круговорот, льды Карского моря выносятся в Гренландское море за 1−2 года, льды моря Лаптевых — за 2−3 года, льды Восточно-Сибирского моря — за 3−4 года, льды Чукотского моря — за 4−5 лет.

Окраинные моря Северного Ледовитого океана — Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское море — считаются «питомником» арктического морского льда. Зимой при очень низкой температуре они постоянно производят новый лед. Ветер вытесняет его в открытое море, где лед попадает в трансполярный дрейф, который проходит по проливу Фрама в Атлантику.

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То, что основная масса этого льда тает, едва появившись, приближает нас к безледному лету в Арктике, говорят ученые. Кроме того, Северный Ледовитый океан теряет важное средство транспортировки питательных веществ, водорослей и отложений. Морской лед — это важнейшая часть арктической системы, регулирующей климат на планете. Он участвует в обмене энергией между солнцем, атмосферой и океаном и в балансе парниковых газов.

Лед, которые все же покидает Арктику через пролив Фрама, стал в среднем на 30% тоньше, чем это было 15 лет назад, утверждают ученые.

Причиной таяния исследователи называют повышение зимних температур в Арктике и то, что сезон таяния льдов теперь начинается гораздо раньше. Кроме того, лед теперь образуется в основном не в шельфовых морях, а намного севернее. В результате, у него гораздо меньше времени на преодоление больших расстояний.

Анна Лысенко