Древние извержения саянских вулканов обвинили во влиянии на климат планеты

Изучение вулканического пепла в отложениях расположенного в Бурятии озера Каскадное-1 показало следы мощных вулканических извержений, которые могли серьезно повлиять на климат Земли в промежуток с 400 по 1200 годы. Более того: российские ученые считают, что эта вулканическая активность может возобновиться здесь в любой момент.
Обычно ученые датируют вулканическую активность
В подобных случаях археологи, например, используют радиоуглеродный метод. Но он работает только там, где есть органические остатки или древесный уголь. В застывших лавовых потоках и того, и другого немного. Чтобы решить эту проблему, исследователи из Иркутска и Новосибирска взяли бур и отправились на лошадях к озеру Каскадное-1. На дне озера геологи нашли отложения с органическим углеродом (они сыграли роль хронологических маркеров) и слои тефры — микрочастиц вулканического пепла, который попал в воды озера в годы извержений. Благодаря этому ученые смогли получить сразу много надежных меток, связанных с извержениями в долине, и прояснить их историю. Итог своей работы они опубликовали в Journal of Asian Earth Sciences.
В последнюю ледниковую эпоху Саяны были покрыты ледниками и, скорее всего, вулканически неактивны. Обычно
Менее ожидаемым оказался другой результат исследования — открытие второй фазы активности
Кроме этого авторы указывают на то, что извержения неизбежно должны были оказывать заметное влияние на климат — причем, вероятно, не только региональный, но и глобальный. Дело в том, что общий объем извергнувшихся базальтовых лав долины за последние 15 тысяч лет оценивают в 16 кубических километров. То есть речь идет о десятках миллиардов тонн горных пород. Объем вулканического пепла, соответствующий такому мощному излиянию лавы, должен был быть достаточно велик, чтобы вызвать «вулканические зимы» во всем северном полушарии в период наибольшей активности местных вулканов.
Если бы подобное по масштабу извержение случилось сегодня, оно не только нанесло бы большой ущерб природе самой долины (лавой), но и могло бы вызвать временное похолодание и снижение урожаев на планете, как это было после извержения вулкана Пинатубо в 1991 году.