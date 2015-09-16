Фотограф снял на видео, как одна птица учит другую нырять

Николас хотел запечатлеть зимородка, который водится в этих местах и прождал его почти целый день. И тут ему улыбнулась удача — птица прилетела не сама, а в компании зарянки (ее также называют малиновкой).

Зимородок в течение нескольких минут нырял в реку и доставал из воды мелких рыб, а зарянка все это время была рядом и пристально наблюдала за происходящим. После того, как зимородок наелся и улетел, зарянка решила повторить увиденное и сама стала нырять в воду, хотя она рыбу не ловит.