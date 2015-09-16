Даром — по бульварам. Как устроены бесплатные экскурсии в 100 городах мира

Пермячка Алеся знакомит свою тётю, двоюродную сестру и племянника с родным городом. Знакомиться с историей Перми им помогает Сергей Леонов. Он придумал проект волонтёрских бесплатных экскурсий Tourforguest. Участники проекта составляют маршруты по родным городам, знакомятся с новыми людьми и рассказывают им, за что они любят место, где живут.

В разновозрастной группе сегодня всего шесть человек. Пока дети лазают по памятнику медведю, — символу города — их мамы фотографируют достопримечательности. Сергей знакомится с семьей Алеси.

«Мы 48 лет не виделись!» — говорят они.

Сергей немного рассказывает о себе. Потом плавно переходит к рассказу о городе и достопримечательностях. Так и проходит экскурсия: интересные факты об истории сменяются разговорами о современной жизни, воспитании детей и внуков, реновации в Москве и реставрации зданий на пермских улицах.

Город = люди

«Узнать душу города можно только через местных жителей, — уверен Сергей. — Я был в Монако. Город стоит на скалистом побережье, поэтому там сплошной серпантин. Я хотел посмотреть дворец, но у меня перестал ловить навигатор. Тогда я обратился к полицейским, чтобы они показали мне дорогу, но они сказали: “Как мы тебе покажем горную дорогу?” В этот момент я подумал, что было бы круто, чтобы с городами знакомили местные: показывали виды, тайные места. Только так можно узнать душу города: глазами местного жителя. Обычным экскурсиям не хватает живого общения. Вы приходите к человеку, чтобы получить услугу. Экскурсовод не знает о вас ничего. А вы — дай бог, если знаете его имя. В нашем проекте вы идёте не на экскурсию, а к человеку в гости. Знакомитесь с ним на сайте, смотрите отзывы. Когда я иду к гостям, я должен знать, о чём с ними говорить».

Проект, о котором он говорит, появился почти 3 года назад. Тогда он и его знакомые начали на регулярной основе проводить волонтёрские экскурсии.

«Первый подобный опыт у меня был в 2008 году, когда я был в Нью-Йорке. — рассказывает Сергей, экономист по образованию. — Ко мне приехали друзья, и я решил провести для них небольшую экскурсию. Я провёл их по Манхэттену, Уолл-Стрит, затем мы сели на паром, который шёл к статуе Свободы».

К Сергею в Пермь часто приезжают друзья из других городов. В 2016 году он впервые составил для них не только культурную программу, но и экскурсию по интересным местам города. Через некоторое время к нему приехали другие знакомые, и Сергей повторил экскурсию. А затем подумал: почему бы не знакомить с городом не только своих друзей, но и их знакомых? Так он создал проект, который работает по принципу каучсёрфинга. С той разницей, что каучсёрферы ищут на время путешествия людей, которые предоставят им ночлег, а участники проекта Tourforguest — новых знакомых, которые расскажут о городе.

«Когда гости приезжали, они говорили, что идея классная, — признаётся Сергей. — Потом они приезжали к себе домой и в своих городах создавали маршруты. Сейчас к проекту присоединилось 100 городов и 20 стран».

Сергей рассказывает, что волонтёры узнают о проекте через «сарафанное радио». Участники ездят друг к другу в гости, знакомятся с новыми людьми и популяризируют проект.

«Однажды мне через сайт написала девушка Олеся, — приводит пример Сергей. — Она сказала, что находится в Перми с коллегой в командировке. У них до поезда в Москву оставалось 5 часов, и она попросила провести для них экскурсию. Я согласился. Олеся так восхитилась проектом, что, вернувшись в Москву, тут же составила экскурсионный маршрут. Позже она уехала жить на остров Родос и теперь проводит экскурсии там».

Сейчас на сайте Tourforguest, по словам Сергея, есть экскурсоводы, с которыми он сам ещё не знаком. Они узнали о волонтерских экскурсиях через своих друзей, которые уже стали участниками проекта. Всего зарегистрировано больше 1000 участников и около 150 различных маршрутов.

«Есть маршруты по Паттайе, Оману, Италии. Я не знаю, на каком языке они проводят экскурсии, но оформлено всё на русском, может быть, через переводчик Google. Знакомая в Турции проводит на двух языках».

В Екатеринбург за конструктивизмом, в Пермь — за «Счастьем»

Экскурсоводы в разных городах не ограничиваются историческими маршрутами. Так, например, в Санкт-Петербурге волонтёры проводят экскурсии по метро, по крышам, в Казани — по барам, в Ялте — по горам.

Сам Сергей готовил маршруты не только по родной Перми, но и по соседнему Екатеринбургу, Казани. Летом он запустит свой авторский маршрут по Москве. Его длительность — 5 часов. За это время гости экскурсии посетят станцию метро Воробьёвы горы, пройдут через центр города, узнают историю здания информагентства ТАСС.

Экскурсия по Перми гораздо короче: всего 1,5 часа. Летом участники гуляют по городу, катаются на трамвае. Зимой Сергей катает новых друзей на автомобиле. Всем туристам волонтёр показывает арт-объект «Счастье не за горами» на набережной. Многие его сразу узнают.

Обязательный пункт в его экскурсиях в любом городе — вместе посидеть в кафе. В итоге получается дружеская прогулка, во время которой люди, которые ранее никогда друг друга не видели, узнают друг друга и становятся хорошими знакомыми. Сейчас Сергей готовит велоэкскурсию по интересным историческим зданиям города.

В Екатеринбурге Сергей впервые провел платные экскурсии: для иностранцев в дни чемпионата мира по футболу:

Екатеринбург — заповедник конструктивизма. В этот город ездят, чтобы познакомиться с этим стилем архитектуры. Самый наглядный пример — здание Главпочтампта. Полукруглое здание гостиницы «Исеть» тоже выполнено в этом стиле.

Самое популярное место в Екатеринбурге, которое узнают все туристы, — это Храм Спаса на Крови.

«Ещё все знают дом Севастьянова. Это здание на углу проспекта Ленина и улицы Горького в центре города. Его часто печатают на фото, используют в рекламе, — говорит Сергей. — Для меня большая загадка, почему в Перми и Екатеринбурге такие разные узнаваемые места: арт-объект “Счастье не за горами” и архитектурные объекты. Города основаны примерно в одно и то же время».

Короткими прогулками проект не ограничивается. Некоторые москвичи, по словам Сергея, составляют тур выходного дня:

Москвичи ходят друг к другу в гости. Или, например, составляют тур, который включает посещение кинотеатра, прогулку по парку и отдых в кафе. Это на целый день. Некоторые так знакомятся. У нас есть лозунг: «Путешествуй и знакомься». Для тех, кто хочет познакомиться, экскурсии — это очень хороший способ. Зачастую люди встречаются и не могут найти тему для разговора, а здесь её искать не надо.

Прогулка — не услуга

«Интересное себе занятие вы нашли, — говорит гостья из Москвы Сергею. — Люблю таких энергичных людей. А мой внук совсем не умеет общаться. Всё время в телефоне. Но у него есть два друга, и мы с их бабушками всё время встречаемся, дружим. И мальчики тоже общаются».

Сергей признаётся, что иногда он отказывался проводить экскурсии, когда понимал, что ему будет неинтересно с гостем.

«Однажды ко мне обратилась пенсионерка, которая хотела сходить с 12-летним внуком. Я понял, что пешеходный маршрут для них будет сложным, а общие темы для разговора мы не найдём. Волонтёры не оказывают услугу, они проводят экскурсию и “для себя”», — рассказывает он.

Часто экскурсии бывают индивидуальными, но иногда к Сергею приходят группы более 20 человек. Тогда приходится арендовать автобус.

Мужчина говорит, что часто гости его экскурсий показывают ему фотографии из своих путешествий по городам и странам, а он рассказывает о своих приключениях.

«Очень важно не заваливать датами, — делится секретом Сергей. — Кроме исторической части в любой экскурсии важен сам человек: его харизма, его подача. Я, например, показываю исторические фотографии, когда идём по маршруту».

Сам Сергей не только проводит экскурсии, но и посещает их в других городах. Когда он приехал в Стамбул, гид провела ночную экскурсию.

«Мы шли, город пустой, — вспоминает мужчина. — Мимо проезжала полицейская патрульная машина, экскурсовод остановила её и попросила довезти нас до нужного места. И они довезли! Только документы у меня проверили. Был на экскурсии в Кёльне, но она у нас не получилась: мы всё время проболтали с парнем в кафе, а потом мне нужно было бежать по делам. Он рассказал уникальные вещи про жизнь немцев. Меня удивило, что, оказывается, они всегда всем недовольны, как и жители России».

Сергей говорит, что проводить экскурсии ему нравится из-за людей:

Приезжают разные люди и рассказывают истории. В обычной жизни круг нашего общения ограничивается примерно двумя десятками знакомых: работа, спортзал, друзья. Темы для общения одни и те же. Когда приезжают новые люди, то за 1,5 часа можно зарядиться от них энергией.

Сегодняшняя экскурсия для московских гостей завершается. Вечером Сергей проведёт ещё одну для молодого человека. Экскурсанты и гид обмениваются контактами и расстаются, как хорошие друзья.

«Мы к вам на московскую экскурсию тоже придём!» — обещают Сергею гости.