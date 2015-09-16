Сход лавины в США попал на видео

Массивная лавина, сошедшая в горах Колорадо в США, попала на камеру очевидцев.

Видео было снято в начале апреля одним из лыжников.

«Если попали в такую ситуацию, всегда уезжайте как можно дальше и как можно быстрее. Я сталкивался с этой проблемой раз или два», — посоветовал лыжникам один из комментаторов.

В этом году в отдельных регионах США выпало беспрецедентное количество снега. С начала марта в северных и центральных горных районах Колорадо действует предупреждение о сходе лавин. Тем не менее, автомагистрали закрыты не были. Несколько автомобилей оказались засыпаны снегом, сошедшим с гор.

Анна Лысенко