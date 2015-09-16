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14:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Санта-Барбаре спасли маленького морского слона (видео)

Животное подлечат и отпустят.

Детеныша морского слона спасли на пляже города Санта-Барбара.

Оголодавшего малыша забрали специалисты по охране животных в штате Калифорния.

По словам ветеринаров, он родился около 8 недель назад и уже покинул мать. У животного наступила стадия линьки. В это время малыши не испытывают аппетита и начинают стремительно терять вес.


Спасение тюленя

Животное отправили на реабилитацию в клинику института Channel Islands Marine and Wildlife. Когда морской слон поправится, его отпустят обратно в океан.

Морские слоны — представители семейства настоящих тюленей. Они питаются рыбой и головоногими. Характерной особенностью самцов является вытянутый нос, напоминающий небольшой хобот.

Анна Лысенко

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