В Санта-Барбаре спасли маленького морского слона (видео)

Детеныша морского слона спасли на пляже города
Оголодавшего малыша забрали специалисты по охране животных в штате Калифорния.
По словам ветеринаров, он родился около 8 недель назад и уже покинул мать. У животного наступила стадия линьки. В это время малыши не испытывают аппетита и начинают стремительно терять вес.
Животное отправили на реабилитацию в клинику института Channel Islands Marine and Wildlife. Когда морской слон поправится, его отпустят обратно в океан.
Морские слоны — представители семейства настоящих тюленей. Они питаются рыбой и головоногими. Характерной особенностью самцов является вытянутый нос, напоминающий небольшой хобот.
Анна Лысенко
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