СМИ: площадь Святого Марка в Венеции вновь полностью ушла под воду из-за сильных ливней

#Maltempo - #Venezia— Gruppo Veritas (@GruppoVeritas) April 5, 2019
Rimozione delle passerelle in Piazza San Marco per l'acqua alta secondo quanto indicato dal "Piano di Viabilità Pedonale" predisposto dal @comunevenezia. pic.twitter.com/a3qF38YVHi
РИМ, 5 апреля. /ТАСС/. Площадь Святого Марка в Венеции вновь полностью ушла под воду
По информации издания, пик подъема воды пришелся на 23:40 по местному времени (00:40 мск). Согласно сообщению властей города в Twitter, на данный момент уровень воды держится на отметке примерно в 125 см (при этом критическим значением считается 130 см). Отмечается, что до воскресенья в Венеции будет действовать «желтый» уровень опасности.
Газета подчеркивает, что в последний раз столь высокий уровень воды в апреле наблюдался в 1936 году — тогда он составлял 147 см. Феномен «высокой воды» характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Уровень моря поднимается там осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов.
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