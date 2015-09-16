Когда и где можно увидеть первый весенний звездопад 2019 года?

С 16 по 25 апреля 2019 года россияне увидят первый весенний звездопад 2019 года — метеорный поток Лириды. Это зрелищное астрономическое событие происходит ежегодно во второй половине апреля, когда Земля проходит сквозь шлейф пыли, который в июне 1861 года оставила после себя комета C/1861 G1 Тэтчер. Его название происходит от созвездия Лиры, в котором находится радиант потока (точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры). Лириды наряду с Персеидами и Геминидами — звездопадами, которые можно наблюдать ежегодно в августе и декабре, входят в знаменитую «большую тройку» метеорных потоков.

Читайте также Открыта аномальная система, у которой четыре звезды

Как выглядят Лириды?

Метеоры потока Лириды достаточно быстрые. Они не имеют заметных хвостов и проявляются на небе в виде ярких белых вспышек.

По данным Московского планетария, ожидается, что в 2019 году на небе будут появляться до 20 метеоров в час. Их скорость достигнет 48 километров в секунду. Как рассказал АиФ.ru старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук, Николай Железнов, это будет «достаточно спокойный, не очень мощный поток».

Кто сможет увидеть звездопад?

Как сообщили в Московском планетарии, с 16 по 25 апреля жители столицы смогут наблюдать Лириды при ясной погоде всю ночь в восточной части неба. По словам Николая Железнова, этим явлением могут полюбоваться также жители других регионов России.

Созвездие Лиры — незаходящее созвездие северного полушария (т.е. на данной широте оно не опускается ниже горизонта). Поэтому на широтах нашей страны оно будет видно везде. Николай Железнов Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН

Когда лучше наблюдать Лириды?

Астрономы Московского планетария советуют наблюдать Лириды до полуночи. Метеорный поток достигнет своего пика в ночь с 22 на 23 апреля, но полная Луна, которая взойдет после полуночи, засветит небо и не позволит рассмотреть более слабые метеоры.

Нужен ли для наблюдения телескоп?

Если погода окажется безоблачной, увидеть звездопад можно будет невооруженным глазом, без телескопа или бинокля. Для этого лучше отправиться за город, где уличное освещение не помешает рассмотреть «падающие звезды».