Curiosity снял солнечные затмения с Марса (фото)

Марсоход Curiosity снял затмения Солнца спутниками Марса.

Серия снимков, на которых Деймос проходит между Марсом и Солнцем, была сделана камерой Curiosity Mastcam 17 марта.

25 марта марсоход снял марсианские сумерки во время затмения солнца Фобосом. На следующий день Curiosity снял и само затмение. Фотографии были опубликованы на сайте NASA в начале апреля.

У Марса всего два естественных спутника. Ширина Фобоса составляет всего около 11,5 км, а Деймоса — еще меньше, около 2,3 км. Затмение Фобосом считается типичным. В случае с Деймосом это событие называют транзитом мимо Солнца.

Марсоход Curiosity работает на Красной планете с августа 2012 года.

Анна Лысенко