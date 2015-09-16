Найдены одни из самых крупных насекомых на Земле

Here's another crazy new discovery by my colleagues: two new giant stick insects from Madagascar with ?????????? colouration. Achrioptera maroloko and A. manga! https://t.co/3EgAkuqc5R— Mark D. Scherz (@MarkScherz) 2 апреля 2019 г.
Press release: https://t.co/MYXEQ9Fxb9
Photos by Frank Glaw pic.twitter.com/RBRz4FbGE1
В лесах Мадагаскара обнаружены два новых вида палочников, самцы которых становятся
Насекомые принадлежат к роду Achrioptera — группе чрезвычайно крупных и исключительно ярких насекомых, говорится в статье, опубликованной в Frontiers in Ecology and Evolution.
Как правило, окраска палочников помогает им сливаться с окружающей средой. Лишь очень немногие виды имеют вызывающую окраску, говорит доктор Свен Брэдлер из Геттингенского университета в Германии.
Одно из обнаруженных насекомых раньше ошибочно относили к Achrioptera fallax. Теперь его выделили в отдельный вид Achrioptera manga.
Второй из обнаруженных видов получил название Achrioptera maroloko. Это одно из самых крупных насекомых на Земле. Самки Achrioptera maroloko достигают в длину 24 см.
Ученые считают, что яркая окраска насекомых помогает самцам привлекать самок.
Анна Лысенко
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