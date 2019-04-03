Схватка змеи с крысой-ниндзя попала на видео

Недавнее исследование биологов показало, что кенгуровые прыгуны — не такие беспомощные, как может показаться на первый взгляд.
Эти небольшие грызуны из Северной Америки могут дать достойный отпор хищнику. Серия роликов, сделанных при помощи камер с ночным видением, показала, как кенгуровые прыгуны спасаются от нападения змеи.
В одном из отрывков грызун резко подпрыгивает и толкает хищницу сильными задними лапами, которые делают его немного похожим на кенгуру. Ученые прозвали зверька «ниндзя».
У кенгуровых прыгунов очень развито чувство равновесия, говорит Рулон Кларк, эколог из Университета штата Калифорния в
По словам ученого, это не рефлексивные движения
Анна Лысенко
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