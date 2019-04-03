Схватка змеи с крысой-ниндзя попала на видео

Недавнее исследование биологов показало, что кенгуровые прыгуны — не такие беспомощные, как может показаться на первый взгляд.

Эти небольшие грызуны из Северной Америки могут дать достойный отпор хищнику. Серия роликов, сделанных при помощи камер с ночным видением, показала, как кенгуровые прыгуны спасаются от нападения змеи.

В одном из отрывков грызун резко подпрыгивает и толкает хищницу сильными задними лапами, которые делают его немного похожим на кенгуру. Ученые прозвали зверька «ниндзя».

У кенгуровых прыгунов очень развито чувство равновесия, говорит Рулон Кларк, эколог из Университета штата Калифорния в Сан-Диего и старший автор исследования, опубликованного в журналах Biological Journal of the Linnean Society и Functional Ecology.

По словам ученого, это не рефлексивные движения из-за испуга, а осознанные действия. Кларк и его коллеги сняли на видео 32 удара кенгуровых прыгунов. Замедленная съемка позволила рассмотреть поведение грызунов в деталях. Только в 7 случаях змеям удалось впрыснуть яд и добыть себе ужин.

Анна Лысенко