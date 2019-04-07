Гигантское поле цветов в Китае показали с воздуха (фото)

В Китае завершается трехдневный праздник Цинмин, который отмечается на 108-й день после зимнего солнцестояния.
В этот день китайцы выезжают на природу, чтобы насладиться приходом весны, и посещают могилы предков.
Снимок, сделанный дроном в городе Яньчэн, провинция Цзянсу, показывает гигантские участки, засаженные цветами к празднику. Многочисленные посетители парка гуляют между разноцветными клумбами. С высоты птичьего полета видны фигуры мельницы, замков и птиц из живых цветов.
Гигантские клумбы появились и в других городах провинции.
Тем временем еще одно «цветочное» развлечение предлагают жителям провинций Сычуань, Шэньси и Цзянсу. Здешние железнодорожные маршруты пролегают между цветочными полями. Они пользуются большой популярностью у туристов и местных жителей.
Анна Лысенко
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