Гигантское поле цветов в Китае показали с воздуха (фото)

В Китае завершается трехдневный праздник Цинмин, который отмечается на 108-й день после зимнего солнцестояния.

В этот день китайцы выезжают на природу, чтобы насладиться приходом весны, и посещают могилы предков.

Снимок, сделанный дроном в городе Яньчэн, провинция Цзянсу, показывает гигантские участки, засаженные цветами к празднику. Многочисленные посетители парка гуляют между разноцветными клумбами. С высоты птичьего полета видны фигуры мельницы, замков и птиц из живых цветов.

Гигантские клумбы появились и в других городах провинции.

Тем временем еще одно «цветочное» развлечение предлагают жителям провинций Сычуань, Шэньси и Цзянсу. Здешние железнодорожные маршруты пролегают между цветочными полями. Они пользуются большой популярностью у туристов и местных жителей.

Анна Лысенко