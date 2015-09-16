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17:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огромная песчаная буря накрыла город в Китае (фото)

Очевидцы делятся снимками в соцсетях.

Уезд Арал в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР накрыла песчаная буря.

Очевидцы делятся фотографиями стихии в соцсетях. На дорогах — минимальная видимость, предупреждают водителей.

В конце марта песчаная буря обрушилась на города Хотан, Аксу и Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района. В некоторых районах видимость на дорогах упала до 50 метров.

Национальная метеорологическая служба Китая оценила песчаную бурю в регионе «синим» сигналом, который означает самый опасный уровень непогоды.

Анна Лысенко

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