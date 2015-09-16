Огромная песчаная буря накрыла город в Китае (фото)

Massive #sandstorm engulfs Alar City in NW China's #Xinjiang, causing extreme low visibility pic.twitter.com/5Q4ezRmA0T— People's Daily, China (@PDChina) 7 апреля 2019 г.
Уезд Арал в
Очевидцы делятся фотографиями стихии в соцсетях. На дорогах — минимальная видимость, предупреждают водителей.
В конце марта песчаная буря обрушилась на города Хотан, Аксу и Кашгар
Национальная метеорологическая служба Китая оценила песчаную бурю в регионе «синим» сигналом, который означает самый опасный уровень непогоды.
Анна Лысенко
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