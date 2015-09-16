Какой будет погода летом 2019 года?

В Гидрометцентре России озвучили долгосрочный вероятностный прогноз погоды на апрель-сентябрь 2019 г. По заявлениям синоптиков, летом в некоторых регионах страны температура воздуха будет превышать месячную норму. Так, теплое лето ожидается на востоке Южного федерального округа, в южной части Приволжского федерального округа, на северо-востоке Урала, а также на севере Сибири, Приморье и западе Якутии. А на юге России температура будет превышать норму и осенью. В целом же лето 2019 года обещает оказаться чуть прохладнее, чем в прошлые годы, но все равно немного теплее климатической нормы — такие данные были озвучены на очередной пресс-конференции Гидрометцентра.

По словам ведущего метеоролога Гидрометцентра РФ Марины Макаровой, на территории России нормы по температуре и по осадкам везде разные, поэтому называть конкретные температуры и сравнивать абсолютные величины нет смысла.

«В прогнозе даются отклонения средней месячной температуры воздуха от нормы и аномалии месячных сумм осадков для каждого месяца. Говорится только про то, где будет более жаркое лето, и предлагаются вероятности трех сценариев: выше нормы, ниже нормы и около нормы. Прогноз рассчитан на представителей федеральной и региональной власти, МЧС, представителей крупных отраслей экономики, которые могут оценить соответствующие риски», — рассказала Марина Макарова АиФ.ru.

В каких регионах температура летом 2019 года будет выше нормы?

«Лето в России имеет региональные особенности и свои нормы по температуре и по осадкам. Если говорить о Москве, то летом температурные показатели ожидаются около нормы, а август предполагается более теплым, чем в среднем за прошлые годы», — говорит Макарова.

В июне выше нормы средняя месячная температура ожидается на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Уральского и на севере Сибирского федеральных округов, на западе Якутии и в Приморье.

В июле температурные показатели будут выше нормы на юге России и на севере Сибири и Урала.

Август окажется очень теплым практически во всех регионах, однако выше нормы средняя месячная температура предполагается только в Северо-Западном, Центральном федеральных округах, в северных регионах Южного и на большей части Приволжского федеральных округов, на севере Уральского федерального округа и Красноярского края.

Насколько дождливым будет лето в 2019 году?

В июне синоптики ожидают дефицит осадков на большей части Южного федерального округа, на севере Приволжского федерального округа и на севере Якутии.

В июле дефицит осадков предполагается на большей части Красноярского края, на западе Якутии и на Чукотке, а обильные осадки ожидаются в юго-восточных регионах Приволжского федерального округа и на юге Уральского федерального округа.