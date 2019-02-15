Скандинавские серферы покатались на волнах на ледяной доске

33-летний режиссер-документалист Инге Вегге вместе с командой единомышленников решил провести необычный эксперимент и снять об этом фильм. Лента под названием Ice Edge рассказывает о создании и использовании ледяных досок для серфинга.

Команда серферов-экстремалов на девять месяцев поселилась на Лофотенских островах в Норвежском море. Но просто кататься на серфе в ледяных водах им показалось мало. Сначала молодые люди хотели использовать готовые ледяные глыбы с замерзших озер, однако эти куски таяли в течение нескольких минут после попадания в более теплую морскую воду. Тогда энтузиасты решили сделать ледяные доски самостоятельно.

Команда изготовила формы из дерева и пластика и наполнила их пресной водой, которая в замерзшем состоянии является более плотной, чем соленая.

Чтобы сократить фактор проскальзывания и замедлить время таяния, в воду также добавили морские водоросли (а еще рыбьи головы — уже для красоты).

Будущие ледяные доски оставили на несколько дней для затвердевания на промысле в Свольвере, в комнате с температурой минус 25 градусов.

Ледяная доска получилась весом около 70 килограммов и дотащить ее до воды оказалось совсем непросто. Но ребятам все-таки удалось протестировать свою новинку в деле. По словам серферов, доски продержались на плаву около 20 минут.

Свои эксперименты серферы бросать не собираются. Они уже начали сбор средств в интернете на изготовление еще 15−30 досок, которые будут пригодны для серфинга в течение длительного времени.

Екатерина Гура