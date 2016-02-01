Как выглядят самые опасные острова в мире (фото)

Атолл Бикини, Маршалловы острова

Красивый атолл расположен посреди Тихого океана. До ближайшего материка, Австралии, плыть 3400 километров. Но райским это место назвать сложно. Бикини — один из опаснейших островов мира по двум причинам.

Первая — акулы сразу нескольких видов. Здесь их огромное количество. Хищниц приманивает обилие рыбы. Дайверы замечали возле Бикини даже белопёрых серых акул длиной более двух с половиной метров.

Вторая причина — радиация. В период с 1946 по 1958 год на атоллах Бикини и Эниветок США произвели 67 ядерных испытаний. Около 7000 жителей острова были эвакуированы. Среди тех, кто поспешил вернуться назад, около 840 человек умерли от раковых заболеваний. У морских существ, обитающих возле атолла, были замечены мутации.

Кеймада-Гранди, Бразилия

Остров в Атлантическом океане в 35 км от материка — запрещенная зона. Ступить на него могут только ученые по специальному разрешению. Виновники ситуации — ядовитые змеи, которых здесь обитает несметное количество. Поэтому остров еще называют Змеиным.

В прошлом Кеймада-Гранди пытались превратить в банановую плантацию, но пресмыкающиеся атаковали работников, стоило им только ступить на берег. Не помогали даже высокие сапоги. В итоге на острове удалось расчистить только небольшую территорию под маяк. Три его смотрителя умерли от укусов змей.

Миякедзима, Япония

В центре этого острова в Тихом океане лежит активный вулкан Ояма. Он может проснуться в любой момент и начать выбрасывать в воздух ядовитый вулканический газ. Именно поэтому местные жители всегда носят с собой противогазы. В последний раз вулкан извергался в 2000 году.

Грюйнард, Великобритания

В 1942 году британцы, которые терпели поражение за поражением в войне, с подачи Уинстона Черчилля задумались о создании биологического оружия. На шотландский остров Грюйнард площадью 2 квадратных километра доставили 80 овец. Бомбардировщик сбросил на землю бомбу, начиненную спорами сибирской язвы.

Вскоре все овцы умерли, а исследователи в защитных костюмах высадились на остров и взяли образцы для анализов. Останки животных сожгли. Так было установлено, что сибирская язва может уничтожать все живое. В 1990 году остров объявили безопасным, но желающих его посетить находится немного.

Рамри, Мьянма

Самая массовая в истории атака крокодилов на людей произошла на этом бирманском острове в 1945 году. Английский морской десант заманил японскую армию в мангровые болота, где жили тысячи гребнистых крокодилов.

Почти весь тысячный отряд был уничтожен, в живых осталось лишь 27 человек. При этом англичане не потратили ни одного патрона.

Анна Лысенко