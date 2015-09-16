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14:48 (мск), источник: Популярная механика

От Антарктиды скоро отколется гигантский айсберг

Огромный айсберг, размерами больше Нью-Йорка примерно в два раза, в скором времени отколется от шельфового ледника Бранта. Исследовательская станция, находящаяся на леднике, уже была перемещена, так как процесс раскола вошел в финальную фазу.

Айсберг, который в скором времени отколется от ледника Бранта, будет иметь площадь более 1 500 квадратных километров и толщину примерно 150−250 метров. Исследователи тщательно наблюдают за шельфовым ледником Бранта с 2012 года, с тех пор как был замечен рост трещины, прежде не изменявшейся на протяжении 35 лет. Трещина постепенно росла, а в октябре 2016 года появилась вторая: она находится севернее и пролегает перпендикулярно первой. Как ожидается, трещины «встретятся» примерно в течение двух ближайших месяцев — и в результате и должен образоваться новый крупный айсберг. Отмечается, что британскую исследовательскую станцию «Халли» на леднике Бранта уже успели переместить — приблизительно на 23 километра вглубь, за пределы опасной территории.

Согласно исследователям, раскол ледника Бранта, вероятно, не связан с глобальным потеплением: подобные события, как говорят специалисты, происходят время от времени и являются частью естественного процесса. При этом ученые подчеркивают, что изменение климата — это серьезная проблема, которая влияет в целом на мир и в особенности на Антарктиду.

Работа, посвященная новому исследованию, должна быть опубликована в журнале The Cryosphere.

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