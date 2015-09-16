От Антарктиды скоро отколется гигантский айсберг

Айсберг, который в скором времени отколется от ледника Бранта, будет иметь площадь более 1 500 квадратных километров и толщину примерно 150−250 метров. Исследователи тщательно наблюдают за шельфовым ледником Бранта с 2012 года, с тех пор как был замечен рост трещины, прежде не изменявшейся на протяжении 35 лет. Трещина постепенно росла, а в октябре 2016 года появилась вторая: она находится севернее и пролегает перпендикулярно первой. Как ожидается, трещины «встретятся» примерно в течение двух ближайших месяцев — и в результате и должен образоваться новый крупный айсберг. Отмечается, что британскую исследовательскую станцию «Халли» на леднике Бранта уже успели переместить — приблизительно на 23 километра вглубь, за пределы опасной территории.