На дне Калифорнийского залива обнаружили естественные «зеркала»

Гидротермальные источники на дне Калифорнийского залива, известные как «курильщики», создали удивительные нерукотворные столбы высотой до 23 метров.

Эти радужные колонны окружены жизнью — кораллами, осьминогами, колониями микроорганизмов. В отдельных местах вода в небольших «бассейнах» под скальными выступами причудливо преломляет свет, создавая иллюзию зеркала.

Уникальное видео со дна океана исследователям из Института Шмидта и Университета Джорджии удалось получить благодаря подводному роботу.

Из гидротермальных источников в океаны под сильным давлением поступает высокоминерализованная вода температурой до 400 градусов Цельсия. Соприкасаясь с океанской водой, она охлаждается, из нее выпадают сульфиды железа, меди, никеля, сульфиды цинка и марганца. Из них образуются «трубы» и образования вокруг колонн на дне. Такие источники служат «оазисами жизни». Это среда обитания необычных биологических сообществ.

Еще десять лет назад на этом месте не было никаких «курильщиков». Образования появились совсем недавно, говорят ученые.

Анна Лысенко