70-летний ветеран-инвалид высадил за 19 лет более 17 тысяч деревьев

70-летний пенсионер Ма Саньсяо из небольшой деревни Маю в китайской провинции Хэбэй за 19 лет превратил бесплодную гору в шикарный лес. Мужчина, у которого ампутированы обе ноги, самостоятельно высадил за эти годы более 17 тысяч деревьев.

По словам Ма Саньсяо, сначала он занимался посадками, чтобы затем продать саженцы и заработать денег на содержание семьи, но впоследствии так увлекся этим процессом, что превратил тяжелый труд в дело своей жизни.

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На протяжении почти двух десятилетий китайский ветеран уходит из дома в 5 часов утра, чтобы посадить деревья на горе в западной части своей деревни в горной цепи Тайхан. С собой он берет саженцы, лопату, необходимые инструменты и еду и проводит на горе весь день.

До горы пенсионер добирается на тук-туке, которым управляет с помощью протезов на ногах, но, прибыв на место, он их снимает и к месту посадки добирается ползком.

В 2008 году китайские СМИ широко освещали историю Ма Саньсяо, и местные власти выделили пенсионеру хорошее социальное пособие. Но, даже когда острая необходимость в финансах отпала, китаец не бросил своего занятия. Сейчас он сажает деревья для души и для общественной пользы.

Екатерина Гура