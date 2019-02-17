Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американец за 50 лет создал «волшебный» сад (фото)

Теперь это музей под открытым небом.

Житель Филадельфии Исаия Загар с 1960-х непрерывно украшал улицу возле своего дома эксцентричной мозаикой.

Он использовал осколки разбитых зеркал, бутылки, бусины, осколки плитки, камешки и даже велосипедные колеса. Это была попытка оживить убогий и лишенный красоты район города.

На сегодняшний день в уголке на Саут-стрит можно увидеть больше 100 причудливых мозаик. Это место получило название «Волшебный сады Филадельфии» и действует как музей.

Поблуждать в лабиринтах «Волшебных садов» могут все желающие. А для слепых или слабовидящих людей здесь организовывают творческие занятия. Кроме того, в детище Загара проводят вечера музыки и медитации.

Анна Лысенко

Читайте также

 Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2019»
Как выглядит единственный в мире остров, где никто не курит