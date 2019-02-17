Американец за 50 лет создал «волшебный» сад (фото)

Житель Филадельфии Исаия Загар с 1960-х непрерывно украшал улицу возле своего дома эксцентричной мозаикой.
Он использовал осколки разбитых зеркал, бутылки, бусины, осколки плитки, камешки и даже велосипедные колеса. Это была попытка оживить убогий и лишенный красоты район города.
На сегодняшний день в уголке на
Поблуждать в лабиринтах «Волшебных садов» могут все желающие. А для слепых или слабовидящих людей здесь организовывают творческие занятия. Кроме того, в детище Загара проводят вечера музыки и медитации.
Анна Лысенко
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