В WWF рассказали, как россияне помогают природе

На сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) России было проведено исследование, в котором приняли участие около 60 тысяч россиян из 800 населенных пунктов. Об этом пишет РИА Новости.

В рейтинге действий россиян, направленных на сохранение природы, на первом месте оказалась экономия воды, на втором — бережное отношение к лесу, а на третьем — сортировка мусора. Также россияне активно борются с загрязнением пластиком, выступают за чистый воздух и поддерживают заповедные территории.

Был подсчитан уровень экологической ответственности жителей разных регионов. Самые высокие показатели в Республике Алтай, Северной Осетии и Севастополе. Также участникам исследования было предложено оценить экологическую обстановку в своем регионе. Больше всех беспокоятся жители Калмыкии — опрошенных не устраивает качество воды и обилие пластиковых отходов. Также неблагоприятной считают экологию родного региона жители Курганской, Ярославской и Омской областей.

Положительно оценили экологию в своем регионе жители Республики Алтай, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии и Краснодарского края.