Потепление в Арктическом регионе привело к распространению клещей на севере России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Изменение климатических условий в Арктической зоне привело к расширению ареала обитания насекомых, в том числе клещей, которых теперь можно встретить не только на юге, но и на севере Архангельской области. Об этом во вторник заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова на Международном арктическом форуме-2019.

«Сегодня интернет и телевидение активно предупреждают о том, что сезон [активизации клещей] наступил. Так вот, это уже не только юг Архангельской области, это и север», — сказала Попова на сессии «Здоровье населения — залог успешного освоения и экономического развития Арктики».

Арктическая зона все дальше и дальше пускает к себе насекомых в связи с тем, что меняются климатические условия, и [возникает] целый ряд иных рисков. Анна Попова Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Она отметила, что изменение климата создает риски высвобождения из вечной мерзлоты микроорганизмов, «к встрече с которыми мы не готовы». Она отметила, что в этой связи необходимо четко оценить все риски. «Мы должны их видеть, знать и, главное, мы должны разработать меры для их снижения», — добавила глава Роспотребнадзора.

V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге 9—10 апреля . В 2019 году форум посвящен теме «Арктика. Океан возможностей». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством.