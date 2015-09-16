Потепление в Арктическом регионе привело к распространению клещей на севере России

«Сегодня интернет и телевидение активно предупреждают о том, что сезон [активизации клещей] наступил. Так вот, это уже не только юг Архангельской области, это и север», — сказала Попова на сессии «Здоровье населения — залог успешного освоения и экономического развития Арктики».
Арктическая зона все дальше и дальше пускает к себе насекомых в связи с тем, что меняются климатические условия, и [возникает] целый ряд иных рисков.
Она отметила, что изменение климата создает риски высвобождения из вечной мерзлоты микроорганизмов, «к встрече с которыми мы не готовы». Она отметила, что в этой связи необходимо четко оценить все риски. «Мы должны их видеть, знать и, главное, мы должны разработать меры для их снижения», — добавила глава Роспотребнадзора.
V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходит в