В Греции откроется подводный археологический музей

За прошедшие времена от самого судна ничего не осталось. Деревянный корпус истлел, немногочисленные металлические части корродировали и рассыпались. Но амфоры оказались живучими. Сегодня археологическая достопримечательность состоит в основном из них, лежащих на дне моря на глубине около 25 метров.

Тысячи древних сосудов, в подавляющем большинстве — целых, лежат слоями. Рыбы, губки и другие морские существа сделали амфоры своим домом, добавив цвет и жизнь к этому месту.

Что это было за судно и от чего оно погибло мы не знаем. Археологи предполагают, что на борту был пожар, но сейчас неясно, был ли он причиной гибели. Точно так же не очевидно, исчерпывался ли его груз четырьмя тысячами сохранившихся амфор, или под ними когда-то было что-то еще.

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Во всяком случае, место кораблекрушения значимо для историков. До его находки в 1990-х годах, они предполагали, что такие большие суда появились на сотни лет позже, и еще к началу нашей эры вместимость типичного средиземноморского торгового судна составляла около 70 тонн. А тут перед нами судно V века до н.э. и оно могло перевозить как минимум 126 тонн.

Как сообщает Associated Press, богатое подводное наследие Греции долгое время было закрыто для всех, кроме избранных, в основном археологов. Подводное плавание было запрещено по всей стране, за исключением некоторых конкретных мест до 2005 года, из-за опасений, что дайверы могут растащить бесчисленные древности, которые до сих пор лежат на морском дне. Теперь греческие власти постепенно отходят от этой традиции, открывая доступ дайверов к находящимся под водой достопримечательностям. Те, кто не любит нырять, могут полюбоваться видами в информационных центрах на суше.