Аральское море превратят во фруктовый сад (видео)

Берега умирающего водоема превратят во фруктовый сад. Студенты высших учебных заведений при поддержке правительства страны высаживают здесь фруктовые деревья. Планируется обработать около миллиона гектаров пустыни. Здесь сажают яблони, абрикосы, сливы, вишни и даже виноград.

Аральское море начало сокращаться в 1960-х годах, когда советские гидрологи перекрыли реки Сырдарья и Амударья ради увеличения хлопкового производства. К 1997 году его площадь составляла только 10% от первоначального размера. Соленое озеро разделилось на четыре участка — Северное Аральское море, восточный и западный бассейны и самое крупное Южное Аральское море. К 2009 году восточное озеро исчезло, а западное озеро превратилось в тонкую полосу.