Ученые оценили наносимый домашними животным вред экологии

Новость Кошки откликаются на свое имя исключительно ради выгоды

Эксперты проанализировали данные о лошадях, собаках, кошках, кроликах, птицах и декоративных рыбах. Для исследования учитывалось кормление, место содержания, уход, поездки с животными на автомобиле. Чтобы оценить вред окружающей среде ученые использовали два метода — точки воздействия на окружающую среду и потенциал изменения климата.

Так, выяснилось, что наибольший вред экологии наносят лошади. Ученые рассказали, что содержание одного парнокопытного равно углеродным выбросам от ежедневных поездок на автомобиле в течение девяти месяцев или на расстояние 21,5 тыс. км. При этом оценка жизненного цикла собаки соответствует годовому пробегу автомобиля 3,7 тыс. км, кошки — 1,4 тыс. км в год.

В мае 2018 года ученые установили, что жизнь в городе без домашнего питомца может сказаться на психическом здоровье человека. В ходе эксперимента ученые из Ульмского университета (Германия) и Колорадского университета в Боулдере (США) выяснили, что люди, у которых нет домашних животных, более подвержены стрессу.

Для исследования были отобраны 40 жителей ФРГ в возрасте от 20 до 40 лет.