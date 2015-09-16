Американец снял на видео метель с молниями

Pre-game show before the blizzard. #thundersnow #SpringBlizzard #HiFromSD pic.twitter.com/E9uMSa55Gg— bill (@williamdegeest) 10 апреля 2019 г.
Жители американского штата Южная Дакота этой весной никак не могут порадоваться хорошей погоде. Сначала там шли ливни, принесшие наводнение, а в середине апреля внезапно пошел снег.
Самое интересное, что одновременно с метелью в небе раздавались раскаты грома и сверкали молнии.
Удивительное природное явление сумел снять на камеру местный житель по имени Билл, который и поделился роликом в соцсетях.
Екатерина Гура