Американец снял на видео метель с молниями

Жители американского штата Южная Дакота этой весной никак не могут порадоваться хорошей погоде. Сначала там шли ливни, принесшие наводнение, а в середине апреля внезапно пошел снег.

Самое интересное, что одновременно с метелью в небе раздавались раскаты грома и сверкали молнии.

Удивительное природное явление сумел снять на камеру местный житель по имени Билл, который и поделился роликом в соцсетях.

Екатерина Гура