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11:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американец снял на видео метель с молниями

Необычное природное явление.

Жители американского штата Южная Дакота этой весной никак не могут порадоваться хорошей погоде. Сначала там шли ливни, принесшие наводнение, а в середине апреля внезапно пошел снег.

Самое интересное, что одновременно с метелью в небе раздавались раскаты грома и сверкали молнии.

Удивительное природное явление сумел снять на камеру местный житель по имени Билл, который и поделился роликом в соцсетях.

Екатерина Гура

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