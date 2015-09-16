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15:21 (мск), источник: N + 1

NASA сообщило о нетипичном Эль-Ниньо

Феномен сформировался не в восточной, а в центральной части Тихого океана.
Источник: AP 2019

Теплый феномен Эль-Ниньо, который на этот год прогнозировали метеорологи, сформировался в Тихом океане, но не в восточной, а в центральной его части — такой феномен метеорологи называют «Эль-Ниньо Модоки», от японского слова, означающего «похожий, но несколько отличающийся». Об этом сообщает Центр космических полетов имени Годдарда.

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Феномен Эль-Ниньо («мальчик» с испанского) и аналогичный холодный феномен Ла-Нинья («девочка») — две фазы Южной осцилляции, колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо и Ла-Нинья влияют на глобальную температуру, осадки и погоду в целом во многих частях света.

В частности, с Эль-Ниньо обычно связаны годы, аномально теплые с точки зрения глобальной средней температуры. Если 2019 год тоже окажется таким аномально теплым, это продолжит рекордную серию: 2018 год занял четвертую строчку в рейтинге самых аномально теплых лет за всю историю метеорологических наблюдений, при этом первые три строчки занимают предыдущие три года.

Ольга Добровидова

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