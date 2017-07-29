Ученые выяснили, почему морские пауки достигают гигантских размеров

Морские пауки, обитающие в холодных водах Атлантики, более крупные, чем их сородичи, живущие в теплых водах. Их ноги могут достигать 50 сантиметров в длину, да и сами они выглядят пугающе.

Ученые из Гавайского университета и университета Монтаны решили проверить теорию о связи размеров морских пауков и температуры воды. Для этого они отправились в Антарктику на станцию МакМердо.

Из-за низкого содержания кислорода в холодной воде и замедленного метаболизма морских пауков они не должны вырастать такими большими, но в действительности все происходит наоборот. В ходе исследования ученым удалось выяснить, что всему виной паучьи ноги.

Оказалось, что эти виды пауков дышат с помощью пор на ногах, размер и количество которых со временем увеличиваются. По мере того, как их ноги становятся более пористыми, морские пауки начинают поглощать больше кислорода, что позволяет им не только увеличиваться в размерах быстрее других сородичей, но и отлично приспосабливаться к более теплой температуре воды.

Екатерина Гура