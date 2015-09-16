Выяснено, как за 50 лет изменился характер осадков в России

В некоторых регионах вклад ливней в общую сумму осадков уже превышает вклад более спокойных обложных дождей вдвое и больше. Ученые выяснили, что эти процессы могут быть связаны как с повышением средних температур, так и с загрязнением атмосферы. Статья об исследовании опубликована в Environmental Research Letters. Работа выполнена при поддержке Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда.
Глобальные изменения климата проявляются не только в повышении средней температуры в разных регионах планеты, но и в меняющемся характере осадков. Ученые предполагают, что в наших широтах более высокая температура воздуха обуславливает большую влажность и вертикальную неустойчивость воздуха,
Исследователи разработали методику разделения общей суммы осадков за год по видам — ливневые, обложные и моросящие. Моросящие не вносят большого вклада, так что ученых интересовало главным образом соотношение между более спокойными, монотонными и продолжительными обложными дождями и кратковременными, но бурными ливнями. Именно последние, которые к тому же труднее прогнозировать, обычно вызывают наводнения, оползни и другие опасные природные явления.
За 50 лет протоколы метеорологических наблюдений не изменились: наблюдатели фиксируют информацию о погоде, форме облаков и количестве осадков в определенные сроки. Из имевшихся у климатологов данных по 538 станциям на территории России в исследовании была использована информация только по 326, где соблюдались условия однородности рядов данных. Для каждой станции исследователи определили характер всех выпавших осадков.
Ученые выделили некоторые показатели: общее количество осадков разного вида в миллиметрах для каждого года и сезона, доля ливневых и обложных дождей в общей сумме осадков, частота осадков, их количество в самые дождливые дни, доля этих дней за сезон и за год и так далее. Изменения показателей по каждому десятилетию оценивались отдельно по всем станциям и по пяти регионам: северная и южная части европейской территории России, юг Сибири, северная часть Сибири, включая Чукотский полуостров, и Дальний Восток с Камчаткой и Сахалином.
Оказалось, что во всех пяти регионах наблюдаются схожие изменения: небольшой, в основном незначительный рост общего количества осадков сопровождается значимым увеличением доли ливней и сокращением вклада обложных дождей. Причем темп изменений гораздо выше для южных регионов. Если на большинстве точек данные показывают рост вклада ливней на 1−2% за десятилетие, то на некоторых станциях Дальнего Востока и юга европейской части страны — до 5%. Вклад ливневых осадков в общую годовую сумму в этих регионах уже превышает долю обложных дождей, например, на юге Дальнего Востока — вдвое и больше. В 1960-х годах за сезон там выпадало 250−300 мм обложных дождей и 200 мм ливней, а теперь — по 150−200 мм и 300−350 мм соответственно. Конкретные причины таких быстрых изменений на юге Дальнего Востока еще предстоит выяснить. Роль может играть и рост влажности, и изменение муссонной циркуляции и даже загрязнение атмосферы. В северных регионах России обложных осадков все еще больше, чем ливневых, но соотношение тоже меняется. Растет не только общая сумма ливневых осадков, но и их интенсивность.
«Найденное нами изменение характера дождей необходимо учитывать в разных отраслях. Например, оно важно для сельского хозяйства, поскольку обложные и ливневые дожди
В исследовании участвовали ученые МГУ имени М. В. Ломоносова, Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Всероссийского НИИ гидрометеорологической информации — Мирового центра данных, Института географии РАН и Института экологических наук о Земле (Франция).
Текст подготовлен при поддержке гранта Президента Российской Федерации и отвечает на несколько вызовов Стратегии