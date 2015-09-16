В самарском зоопарке отмыли белого лебедя, почерневшего из-за нефти

Вчера в районе поселка на 113 км. местные жители обнаружили крупную черную птицу, которая оказалась лебедем-шипуном, полностью испачканным в нефтяных загрязнениях. Пострадавшую птицу привезли в Самарский зоопарк, где ей была оказана помощь. pic.twitter.com/ZcHeUtU9VB— Самарский зоопарк (@SamaraZoo1992) April 15, 2019
Крупную черную птицу, полностью перепачканную в нефти, нашли местные жители, который отвезли ее в Самарский зоопарк.
Сотрудники зоопарка пытаются отмыть оперение от нефти, однако это оказалось непростой задачей.
«Надеемся, что нам удастся спасти лебедя и после периода реабилитации выпустить его в природу», — пишут сотрудники зоопарка.