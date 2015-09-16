В самарском зоопарке отмыли белого лебедя, почерневшего из-за нефти

Крупную черную птицу, полностью перепачканную в нефти, нашли местные жители, который отвезли ее в Самарский зоопарк.

Сотрудники зоопарка пытаются отмыть оперение от нефти, однако это оказалось непростой задачей.

«Надеемся, что нам удастся спасти лебедя и после периода реабилитации выпустить его в природу», — пишут сотрудники зоопарка.