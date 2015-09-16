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17:52 (мск), источник: Интерфакс

В самарском зоопарке отмыли белого лебедя, почерневшего из-за нефти

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — В Самарской области нашли белого лебедя, полностью почерневшего из-за нефтяных загрязнений, сообщается в понедельник в твиттере местного зоопарка, чьи сотрудники взялись помочь птице.

Крупную черную птицу, полностью перепачканную в нефти, нашли местные жители, который отвезли ее в Самарский зоопарк.

Сотрудники зоопарка пытаются отмыть оперение от нефти, однако это оказалось непростой задачей.

«Надеемся, что нам удастся спасти лебедя и после периода реабилитации выпустить его в природу», — пишут сотрудники зоопарка.

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