Создан энергогенератор, высасывающий электричество из снежинок

Группа физиков из Канады и США создала устройство, которое вырабатывает электричество при соприкосновении со снегом. Выдаваемая им мощность слишком мала для промышленных целей, однако ее может быть достаточно для питания малых автономных метеостанций.

Новая разработка использует для генерации электричества тот факт, что снежинки несут на себе слабый электрический заряд. Ученым удалось добиться того, что при взаимодействии с положительно заряженными снежинками материал приобретает такой же заряд — поэтому изготовленная из него пластина при снегопаде оказывается положительным полюсом батареи постоянного тока. Напряжение такого источника тока достигает восьми вольт при плотности тока до 40 микроампер с квадратного метра: экспериментальная установка выдала на испытаниях 0,2 милливатта мощности.

Для работы чего-то серьезного это, конечно, слишком малая величина (даже один светодиод потребляет десятки милливатт). Но такой мощности может оказаться достаточно для питания микросхемы в автоматической метеостанции. Кроме того, по выдаваемому устройством току можно достаточно точно определить плотность снегопада вкупе с направлением и скоростью ветра.

Таким образом, «снежный генератор» сможет, по меньшей мере, стать прибором для мониторинга снегопадов: по заверениям изобретателей, в этой области до сих пор не хватает автономных и надежных решений.

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Еще одной важной особенностью генератора является то, что он полностью напечатан на специальном принтере. Подложка и покрывающий слой сделаны из силиконового полимера, твердеющего под действием ультрафиолета — а токопроводящие и электризующиеся дорожки также созданы из прозрачного затвердевающего полимера PEDOT: PSS (смесь поли-3,4-этилендиокситиофена и поли-4-стиролсульфоната). Напечатать можно любую нужную форму, а гибкость используемых полимеров (кстати, недавно другой коллектив научился делать в силиконе даже гибкие транзисторы) позволяет сделать «снегоэлектрическое» покрытие практически на чем угодно.