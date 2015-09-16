Создан энергогенератор, высасывающий электричество из снежинок

Группа физиков из Канады и США создала устройство, которое вырабатывает электричество при соприкосновении со снегом. Выдаваемая им мощность слишком мала для промышленных целей, однако ее может быть достаточно для питания малых автономных метеостанций.
Новая разработка использует для генерации электричества тот факт, что снежинки несут на себе слабый электрический заряд. Ученым удалось добиться того, что при взаимодействии с положительно заряженными снежинками материал приобретает такой же заряд — поэтому изготовленная из него пластина при снегопаде оказывается положительным полюсом батареи постоянного тока. Напряжение такого источника тока достигает восьми вольт при плотности тока до 40 микроампер с квадратного метра: экспериментальная установка выдала на испытаниях 0,2 милливатта мощности.
Для работы
Таким образом, «снежный генератор» сможет, по меньшей мере, стать прибором для мониторинга снегопадов: по заверениям изобретателей, в этой области до сих пор не хватает автономных и надежных решений.
Еще одной важной особенностью генератора является то, что он полностью напечатан на специальном принтере. Подложка и покрывающий слой сделаны из силиконового полимера, твердеющего под действием ультрафиолета — а токопроводящие и электризующиеся дорожки также созданы из прозрачного затвердевающего полимера PEDOT: PSS (смесь поли-3,4-этилендиокситиофена и поли-4-стиролсульфоната). Напечатать можно любую нужную форму, а гибкость используемых полимеров (кстати, недавно другой коллектив научился делать в силиконе даже гибкие транзисторы) позволяет сделать «снегоэлектрическое» покрытие практически на чем угодно.
Так, ученые отмечают, что их прозрачное детище можно укладывать поверх заносимых снегом солнечных батарей — так они продолжат выдавать достаточный для работы метеодатчиков ток даже во время ночного снегопада. А в ходе других тестов разработчики крепили слой «сноутенга» (Snow-TENG) к подошвам зимних ботинок и расхаживали в них по сугробам, вырабатывая электричество.