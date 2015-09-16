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16:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Зачем в Афганистане ловят журавлей (видео)

Древняя традиция, которая жива до сих пор.

Охота на птиц в Афганистане — это традиция и один из немногих способов выживания для местного населения.

Так, Ян Ага занимается охотой уже более 30 лет. Самых разных (местных и перелетных) птиц он ловит с помощью сеток и приманки, которой выступают как чучела, так и живые птицы.


Ловля журавлей — хобби и способ выжить для жителя Афганистана

Ловля птиц — древнее занятие. В Афганистан в течение тысячелетий прилетают местные и мигрирующие виды.

Специальные ловушки устанавливают по ночам, а пойманных птиц продают на рынке. Особо ценятся здесь журавли, но поймать их не так уж и просто.

Екатерина Гура

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