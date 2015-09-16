В сердце жеребенка возрастом 42 тысячи лет сохранилась жидкая кровь

Исследователи из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) впервые в истории обнаружили жидкую кровь в замороженной туше жеребенка, который пролежал в вечной мерзлоте 42 тысячи лет. Кроме крови, жеребенок сохранил для палеонтологов мышечные ткани и шерсть, которую прежде также не находили.

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В 2018 году во время раскопок на Батагайском термокарстовом котловане (Якутия) сотрудники НИИ прикладной экологии СВФУ и японского Университета Киндай обнаружили тушу жеребенка ископаемой лошади. Она вытаяла из котловины глубиной около 90 метров. Ранее здесь же местные жители обнаружили половину туши взрослой лошади возрастом около 4,4 тысячи лет, и мумию теленка бизона возрастом 8,2 тысячи лет.

Новая находка оказалась уникальной: у трехмесячного жеребенка сохранилась шерсть темно-коричневого цвета, грива, хвост и внутренние органы. Как говорил, комментируя тогда находку заведующий Музея мамонта СВФУ Семен Григорев, это первая в мире находка ископаемой лошади подобной сохранности и столь молодого возраста. Теперь, после вскрытия, понятно, что это самая лучшая по сохранности находка животного ледникового периода, когда-либо найденная.

«Вскрытие показало, что хорошо сохранились все внутренние органы. Из сосудов сердца были отобраны образцы жидкой крови. И все это сохранилось в жидком виде за 42 тысячи лет благодаря мерзлому состоянию и благоприятным условиям захоронения. Мышечные ткани сохранили свой нативный красноватый цвет. Мы можем утверждать, что это самая лучшая по сохранности находка животного ледникового периода, когда-либо найденная в мире», — сообщил вчера корреспонденту ТАСС Семен Григорев.

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Он также отметил, что на находке нет видимых внешних повреждений, и это большая редкость. «Большинство находок либо неполные, фрагментированные, либо с большими деформациями тела и сильно мумифицированные. Масть жеребенка гнедая, хвост и грива черные. Шерсть сохранилась на голове, ногах и части туловища. И это тоже одно из маленьких научных открытий — все предыдущие находки ископаемых лошадей были без шерсти», — сказал ученый.

Жеребенок погиб, утонув в трясине — в его желудке и кишечнике было найдено много грязи и ила. Трясина впоследствии превратилась в вечную мерзлоту, холод которой остановил процессы разложения в теле.

По словам Григорьева, специалисты СВФУ из лаборатории молекулярной палеонтологии вуза, совместно с корейскими коллегами из Фонда биотехнологических исследований Sooam Biotech теперь пытаются культивировать клетки жеребенка для его возможного клонирования.

Также, по словам ведущего научного сотрудника Международного центра коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» СВФУ Елены Григорьевой, ткани жеребенка отправят на микробиологические, гистологические и клеточные исследования. «Возможно, мы обнаружим молочнокислые микроорганизмы и древние бифидобактерии, как и в случае с мамонтом, в кишечнике которого был найден довольно крупный биоценоз из бактерий», — предполагает ученая.