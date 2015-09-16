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13:38 (мск), источник: ТАСС

В Кузбассе из торгового комплекса изъяли двух леопардов

ТАСС, 17 апреля. Животные занесены в Красную книгу.
Источник: РИА "Новости"
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Следователи возбудили уголовное дело после изъятия двух леопардов в одном из торговых комплексов города Новокузнецка Кемеровской области, сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

«С декабря 2018 года в зооуголке на территории одного из торговых комплексов города Новокузнецка в вольерах содержались дикие животные, в том числе два леопарда», — говорится в сообщении.

Сообщатся, что животных содержали, чтобы демонстрировать посетителям рынка. Сейчас следователи устанавливают каким образом и на каких основаниях леопарды были куплены. Ведомство уточняет, что леопарды занесены в Красную книгу РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (незаконное содержание особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенное с публичной демонстрацией). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 2 млн рублей.

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