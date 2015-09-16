Синоптики пообещали россиянам теплое лето

«По нашим прогнозам, не ожидается холодное лето», — сказал он. Говоря о погоде в ближайшие дни в Москве, он отметил, что воздух прогреется до 15 градусов тепла, но ночные температуры будут близки к нулевой отметке.

Новость Дефицит осадков ожидается в Московском регионе в мае

Ранее в среду заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что к концу текущей недели температура в некоторых регионах России превысит 20 градусов тепла.

Отмечалось, что тепло на этой неделе придет и в Москву. Сейчас температура не поднимается выше плюс 10 градусов из-за северных ветров, в четверг в столицу еще придут и дожди, однако в пятницу начнет теплеть. К воскресенью ожидается до плюс 17 градусов.

Аналогичный прогноз распространяется и на другие центральные регионы России. Теплее станет и на Урале. Пока там еще наблюдаются дождь со снегом, но к выходным столбики термометров покажут плюсовые значения.

В то же время в такие регионы, как Ингушетия, Чечня, Астраханская и Ростовская области придут заморозки до минус четырех градусов.

В Сибирь вернется зима с мокрым снегом. Так, в Красноярском крае ожидается похолодание до нуля. Сильные осадки и ветер ждут Краснодарский край, Новороссийск и Калмыкию.